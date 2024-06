Los jueces reprenden al presidente del gobierno español por sus críticas

El órgano que representa a los jueces españoles reprendió este lunes al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, por sus críticas luego de que su esposa fuera citada a declarar como investigada en un caso de presunta corrupción y tráfico de influencias.

"Las resoluciones judiciales, si bien están sujetas a la crítica moderada y racional (...) merecen el máximo respeto de todos y, de manera especialmente cualificada, por quienes están al frente de las instituciones, sin excepción alguna", indicó en un comunicado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un órgano clave encargado de nombrar a los jueces.

Sánchez hizo "una valoración política de actuaciones de un juez de instrucción", continuó, antes de lanzar un llamado "a la contención" y a evitar "cualquier clase de juicio de intenciones que solo contribuye al deterioro de las instituciones y, en definitiva, de la democracia constitucional de la que la independencia judicial es uno de sus pilares fundamentales".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anunció el pasado martes que Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, estaba citada a declarar el 5 de julio en el marco de la investigación por corrupción y tráfico de influencias que se sigue en su contra desde abril.

En una carta publicada en la red social X, Sánchez criticó esta decisión, al considerar "extraño" que el tribunal la anunciara a pocos días de celebrarse unas elecciones europeas, que tuvieron lugar el domingo pasado.

"Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y (...) en este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado", escribió el presidente del Gobierno.

Tras el anuncio de que se había abierto esta investigación, Sánchez llegó a anunciar a finales de abril, para sorpresa general, que consideraba renunciar, algo que finalmente no hizo.

Las pesquisas fueron abiertas ante una denuncia de un colectivo cercano a la extrema derecha, Manos Limpias, que admitió que se basó únicamente en artículos de prensa.

El caso se centra en el apoyo de Gómez, a través de cartas de recomendación, a un empresario que ganó licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros

mg/CHZ/du/rs/zm

AFP