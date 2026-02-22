Los Juegos de Milán-Cortina vendieron el 88% de las entradas disponibles

Alrededor de 1,3 millones de entradas fueron vendidas para las pruebas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, lo que supone el 88% del total disponible, anunció este domingo, día de la clausura, el patrón del Comité de Organización, Andrea Varnier.

"Hemos alcanzado la cifra de 1,3 millones de entradas vendidas, una cantidad muy alta, más alta de lo que habíamos previsto", declaró en una conferencia de prensa.

"Los espectadores italianos representan el 37% de los compradores y el 63% restante proceden del extranjero, con Alemania en primer lugar con un 15%, seguida de Estados Unidos (14%) y después Gran Bretaña, Suiza, Países Bajos, Francia y Canadá", detalló.

En lo que se refiere a los deportes, solo uno se disputó con lleno total, "y es bastante increíble", destacó Varnier: el esquí de montaña, que tuvo lugar en dos días (jueves y sábado de esta semana) en Bormio y que vivía su estreno olímpico en esta edición.

"El esquí de montaña tuvo un debut fenomenal, en un ambiente realmente increíble. Hay que recordar que tenía muy pocas sesiones (tres pruebas, dos el jueves en esprint y una de relevo mixto el sábado), así que es más fácil vender el 100% de las entradas", apuntó.

Entre los deportes más populares entre el resto se encuentran el patinaje de velocidad (95% de entradas vendidas), muy popular en Países Bajos, el short-track (95%) y el patinaje artístico y el hockey sobre hielo, en esos casos con un 93% cada uno.