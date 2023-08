Los jóvenes chinos tienen dificultades para ganarse la vida y viven angustiados por el aumento del desempleo o la presión en sus trabajos y muchos buscan evadirse con los juegos de raspa y gana que les dan la esperanza de volverse ricos.

Las cartillas para raspar se han vuelto tan populares que hasta los "influencers" se apuntaron a esta tendencia.

Chen Ying, una joven de 26 años, gastó 100.000 yuanes (12.600 euros) en este juego de azar y en su perfil de la red social Douyin, la versión china de TikTok, raspa en directo las tarjetas para entretener a sus seguidores.

Pero, la joven no juega para ganar sino que apuesta para aumentar su número de abonados. En seis meses pasó de unos cientos de seguidores a 45.000.

Las ventas de juegos de lotería alcanzaron los 274.000 millones de yuanes (34.000 millones de euros) en el primer semestre de 2023 en China, un alza interanual de 50%, lo que los analistas atribuyen a la alicaída situación económica.

"Es porque no es fácil ganar dinero ahora", afirma Chen Ying.

"Las personas con un título universitario no encuentran fácilmente un empleo que les convenga. Esto los impulsa a querer enriquecerse de forma repentina", añade.

Los indicadores de los últimos meses en China no incitan el optimismo, ya que la economía carece de dinamismo y ahora enfrenta el riesgo de una deflación.

En ese contexto, China anunció esta semana que suspende la publicación de las cifras de desempleo para el tramo de entre 16 y 24 años, después de que este indicador marcó un récord en junio (21,3%).

Una tercera parte de los abonados al canal de Chen Ying tienen menos de 23 años y la mayoría son estudiantes.

"En el subconsciente de la gente hay la idea de que es cada vez más duro enriquecerse gracias al trabajo", declaró recientemente Huang Zhenxing, profesor en la Universidad de finanzas y economía de Shanghái, al medio chino Caijing.

Los chinos están "más inclinados a probar suerte con juegos de raspa y gana para ver si pueden volverse ricos de la noche a la mañana", subrayó.

Los abonados al perfil de Chen Ying en Douyin la siguen por las emociones que sienten cuando raspa las cartillas.

"Trato de ganar popularidad" y "tratar de que más gente me conozca y conozcan mi marca", dice.

- Un placer efímero -

Muchos otros en las redes sociales tratan de beneficiarse con el frenesí en torno a los juegos de raspa y gana.

En Douyin, los videos que se identifican con la clave #Guaguale (que lleva el nombre de una famosa marca de juegos de raspa y gana) ha logrado más de 6.400 millones de vistas.

Curtis Cheng, de 25 años, dijo a AFP que cada vez juega más. Y no es el único: a mediodía y en la noche, el local de lotería que está cerca de su casa está lleno de jóvenes.

"Me gusta esta sensación de probar suerte", declaró. "Si no ganas, no es grave. Es una manera de ponerle picante a la vida". Y también, agrega, que busca escapar a la rutina.

"Los jóvenes quieren un golpe de suerte para mejorar su situación", agregó.

Empleada en el sector informático, Erika Cui, de 25 años, explica que el juego de raspa y gana le ayuda a olvidar las preocupaciones.

"La economía no está en muy buena situación. Además, la presión en el trabajo y en la vida de todos los días es muy fuerte. La salud mental de mucha gente es preocupante", declaró.

"Cuando juegas, te olvidas de tu vida. Este efímero y pequeño placer es más importante que ganar o no", afirmó.

Para Erika Cui, la popularidad de los juegos de lotería también viene de la voluntad de muchos jóvenes de tomar las cosas con más calma ante al estrés laboral, de estudios y la vida urbana, pues "¡quien sabe, tal vez uno se puede ganar el gran premio!".

