SÍDNEY, 17 mar (Reuters) - El vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), John Coates, no está seguro de cuántos atletas rusos competirán como neutrales en los Juegos de París, pero señaló que las informaciones que apuntan a unos 40 deportistas podrían estar cerca de la realidad.

En virtud de las sanciones impuestas por la invasión rusa de Ucrania en 2022, para la que Bielorrusia sirvió de escenario, el COI sólo permite competir en París a algunos atletas rusos y bielorrusos bajo estrictas restricciones.

La inclusión de los atletas neutrales sigue siendo un tema polémico: el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, calificó de "vergonzosa" la decisión de diciembre de permitirlos, y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, dijo la semana pasada que espera que no viajen a la capital francesa.

"La cuestión es cuántos de ellos van a estar allí, porque no van a estar en ningún deporte de equipo porque no pueden competir como Rusia", declaró Coates en la edición del domingo del Daily Telegraph de Sídney.

"Obviamente algunos atletas podrían decidir no ir si no compiten por Rusia (...) Puede que no esté en lo cierto, pero creo que he leído algo de que podrían ser tan sólo 40".

Los atletas neutrales competirán en deportes individuales sin banderas, emblemas o himnos nacionales, y no podrán participar los deportistas que apoyen activamente la guerra en Ucrania o estén contratados por el Ejército ruso o bielorruso.

Moscú calificó las restricciones de "ilegítimas, injustas e inaceptables", pero el jefe olímpico ruso, Stanislav Pozdnyakov, confirmó que sus atletas no boicotearán los Juegos.

Debido a las sanciones por dopaje que les impedían competir bajo bandera rusa, 335 atletas participaron en los Juegos de Tokio como equipo del Comité Olímpico Ruso (ROC), ganando 71 medallas. Bielorrusia envió 101 atletas que ganaron siete preseas.

Algunos deportes, como la hípica, han anunciado que no permitirán competir a ningún atleta de esos países, mientras que la federación internacional de atletismo mantiene una prohibición general para los atletas rusos y bielorrusos desde principios de 2022.

Otros deportes, como la natación y el tenis, permitirán competir a rusos y bielorrusos bajo las restricciones del COI. Daniil Medvedev, número cuatro del ranking mundial de tenis, dijo a principios de mes que estaba deseando competir y que respetaría las normas.

Los Juegos de París se celebran del 26 de julio al 11 de agosto. (Reporte de Nick Mulvenney. Editado en español por Javier Leira)