Los Juegos Olímpicos unen a los estadounidenses, dice JD Vance

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, intentó dejar de lado la división política este jueves en su visita a deportistas del Team USA que van a disputar los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

"Todo el país, demócratas, republicanos, independientes, todos estamos apoyando y animando", dijo a los miembros del equipo estadounidense en un centro de recepción instalado en un hotel del aeropuerto de Milán-Malpensa.

"Esta es una de las pocas cosas que unen a todo el país", añadió el político republicano, antes de desear buena fortuna a sus compatriotas: "Espero que consigan el mayor número posible de medallas".

JD Vance aterrizó este jueves en Milán junto a su esposa Usha y sus hijos, Ewan (8 años), Vivek (5 años) y Mirabel (4 años).

También estaba presente en el acto de recibimiento el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que como Vance tiene previsto acudir el viernes al estadio de San Siro para presenciar la ceremonia olímpica de apertura.

Vance reveló igualmente que comenzó a esquiar hace unos años y que su esposa no es muy aficionada al deporte, aunque "cada dos años es la que nos obliga a ver los Juegos Olímpicos de manera obsesiva".

Una treintena de personalidades políticas y dignatarios participarán este jueves en una cena en la que estarán igualmente el presidente italiano, Sergio Mattarella, y la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry.

JD Vance tiene además previsto reunirse el viernes con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.