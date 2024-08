Los Juegos Olímpicos y París, un "match" para las citas

Bajo las luces azul y rosa de los focos, la multitud baila al ritmo del éxito de Rihanna 'We Found Love' en la zona de aficionados del Ayuntamiento de París, transformada en discoteca al aire libre.

Los Juegos Olímpicos, que atraen a parisinos y a visitantes de todo el mundo a una ciudad famosa por su romanticismo, son una gran oportunidad para conocer gente. Y todo empieza en las aplicaciones.

"A medida que se acercaban los Juegos, hemos visto un aumento en el número de personas que cambiaban la ubicación de su perfil de Bumble a París", afirmó un vocero de esta aplicación de citas.

Tinder, uno de sus rivales, constata también un "aumento de casi el 25% en Francia de la actividad de 'swipe'", consistente en ir consultando perfiles hasta encontrar uno que guste.

La aplicación Happn, que permite conectar a personas que se cruzan "en la vida real", constata un aumento de un 87% de 'likes' (me gusta, en español), en las sedes olímpicas.

El Estadio de Francia, seguido del instalado en la Torre Eiffel, registran el mayor número de "crush", es decir dos usuarios que se dan "me gusta" mutuamente, según la aplicación francesa.

- A la búsqueda de atletas -

En las aplicaciones, la participación en el evento mundial se está convirtiendo en un auténtico reclamo y los deportistas son muy populares.

Bumble registró un "aumento del 133% en el número de personas que mencionan el término 'Juegos Olímpicos' en su biografía en Francia" en julio, mientras que en Tinder ha aumentado el número de usuarios que indican que son "olímpicos" (+42%) o "atletas" (+43%).

Aurore, de 25 años, ha instalado Tinder para encontrar perfiles de deportistas "por diversión, no por el match (sinónimo de crush)", precisa esta estudiante.

"Hay muchos, incluso atletas franceses", asegura la parisina, quien se muestra escéptica: "Una parte de mí piensa sinceramente que son perfiles falsos".

"¡Son verdaderos olímpicos!", explica a la AFP Sofia Elizabeth, una 'influencer' estadounidense de 22 años que ha entablado conversación con varios atletas en Hinge.

La joven dice sentir una verdadera "conexión" con un nadador estadounidense en particular.

Cuando su preciado "match" ganó una medalla de oro, la joven publicó un video que ahora tiene más de 20 millones de visitas en sus cuentas de TikTok e Instagram.

"Me dije: Esto es una historia de amor", ríe, desde California, la mujer que sigue en contacto con el campeón olímpico.

No hace falta estar en la región de París ni en los estadios o zonas de aficionados para encontrar virtualmente a los atletas.

La estadounidense indicó una zona específica en la aplicación, en este caso la Villa Olímpica de Saint-Denis.

La 'influencer' británica Lydia Victoriia publicó ese consejo en vísperas de la ceremonia de apertura, que fue compartido masivamente en las redes sociales.

"He tenido 'match' con varios de ellos. Es muy loco", comentó entusiasmada esta joven de 29 años, que pagó 9,99 libras (12,7 dólares) por esta opción en Tinder.

El uso de la opción 'Pasaporte Tinder' en los principales lugares turísticos de París se disparó un 105% en julio, según la aplicación, con usuarios de Estados Unidos a la cabeza, seguidos de Brasil y Turquía.

Tinder ya vio dispararse su uso un 350% en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 en Pyeonchang.

- Precauciones -

Sin embargo, la precaución es de rigor en las aplicaciones de citas, en particular Grindr, dedicada a encuentros entre homosexuales y que ha desactivado las opciones de localización de perfiles en la Villa Olímpica para garantizar la seguridad de los atletas.

"Si no atleta no está 'out' (abiertamente homosexual) o procede de un país donde ser miembro de la comunidad LGTBQ+ es peligroso o ilegal, usar Grindr puede exponerlo al riesgo de ser desenmascarado por curiosos que intenten identificarle", explicó en julio la aplicación de citas.

La restricción ya estuvo en vigor en los Juegos de Invierno de Pekín-2022, máxime cuando las relaciones homosexuales siguen penalizadas en un tercio de países del mundo, según un informe de la asociación ILGA World de mayo.

Otra medida de precaución es la distribución este año de unos 240.000 preservativos entre los atletas olímpicos, una tradición desde los Juegos de Seúl-1988 para luchar contra las infecciones de transmisión sexual.

