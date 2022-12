Los jugadores de Francia saludarán finalmente a los hinchas en París

Después de varios mensajes contradictorios en la mañana del lunes, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) confirmó que los jugadores de la selección francesa irían a la plaza de Concordía en París tras su regreso desde Doha para saludar a los aficionados.

La confusión reinó por la mañana, luego de unas declaraciones de Noel le Graet, presidente de la FFF, que dijo a la cadena de televisión francesa BFMTV que los jugadores tenían ganas de ir a casa y que "no estaban de humor".

"Los jugadores tienen ganas de volver a sus casas. No habrá recorrido por los Campos Elíseos y la marcha de los jugadores está prevista para después del aterrizaje. Cuando no se gana, no estás de humor, en cualquier caso, con el humor para pasearse por los Campos Elíseos o en otra parte", añadió el dirigente. "Llevan más de un mes fuera y ya han dado satisfacción. Tienen ganas de volver a sus casas lo más rápido posible".

Según la Federación, Le Graet, que regresó a París antes que los jugadores, no estaba al tanto de la decisión de los jugadores y del cuerpo técnico de la selección, que sí quería celebrar su recorrido con la afición tras su llegada al aeropuerto de Roissy (norte de París) poco antes de las 19h00 GMT.

