Los kenianos jepchirchir y chebet ganan el maratón de boston

(.)

Por Chris Gallagher

BOSTON, 18 abr (Reuters) - La campeona ol铆mpica de atletismo, Peres Jepchirchir, se impuso el lunes en una emocionante contienda hasta la l铆nea de meta del marat贸n de Boston, mientras que su compatriota Evans Chebet domin贸 un re帽ido grupo en la carrera masculina.

A falta de un kil贸metro y medio, Jepchirchir aceler贸 por delante de Ababel Yeshaneh, mientras la et铆ope se negaba a ceder, recuperando la ventaja para sellar su posici贸n en la recta final.

Jepchirchir, que gan贸 en el marat贸n de Nueva York en noviembre, necesit贸 toda su energ铆a para romper la meta en dos horas 21 minutos y un segundo, cuatro segundos por delante de su rival.

"Sobre todo, creo que ella ten铆a un desempe帽o s贸lido y que puse presi贸n. Me siento muy cansada. Iba detr谩s pero no perd铆a la esperanza", dijo Jepchirchir a periodistas. "El recorrido es duro, pero gracias a Dios he conseguido ganar la carrera".

La keniana Mary Ngugi termin贸 tercera.

En tanto, Chebet consigui贸 su primera gran victoria en dos horas, seis minutos y 51 segundos, al tiempo que sus compatriotas Lawrence Cherono y Benson Kipruto marcaron el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Un enorme grupo de atletas se mantuvo unido a lo largo de 35 kil贸metros antes de que Chebet tomara el liderazgo, asegurando una ventaja de 18 segundos sobre el ganador del 2019, Cherono, cuando quedaba un kil贸metro y medio de carrera.

Las campanas de la Old South Church sonaron y un rugido surgi贸 de la multitud en Boylston Street mientras corr铆a hacia la l铆nea de meta.

La carrera hab铆a comenzado en Hopkington en condiciones perfectas, con temperaturas que rondaban los 10掳C, luego de que el marat贸n anual m谩s antiguo del mundo volviera a su fecha tradicional de primavera despu茅s de tres a帽os.

El marat贸n se produjo durante la festividad del "D铆a de los Patriotas" de Boston, con los Red Sox jugando en Fenway Park y mucho que celebrar para los aficionados al deporte en Estados Unidos, despu茅s de que los Celtics ganaran su primer partido de la NBA el domingo. (Informaci贸n de Chris Gallagher en Boston, informaci贸n adicional de Amy Tennery en Nueva York; Editado en espa帽ol por Vicente Valdivia)