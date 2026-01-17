Los kurdos acusan al gobierno sirio de traición y denuncian bombardeos

Las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por los kurdos, acusaron el sábado al gobierno sirio de haber traicionado un acuerdo de retirada e informaron de combates entre ambas partes en el norte del país.

"Intensos enfrentamientos continúan entre nuestras fuerzas y las facciones de Damasco que violaron los recientes acuerdos y traicionaron a nuestras fuerzas mientras se retiraban", afirman las FDS en un comunicado.

Añadió que partes de la provincia de Raqa, bajo control kurdo, están "sometidas a bombardeos de artillería y disparos de cohetes".

Anteriormente, en un comunicado, el ejército sirio delimitó "una zona militar cerrada" alrededor de la ciudad de Tabqa, situada a orillas del Éufrates, en la provincia de Raqa.

Las fuerzas armadas advirtieron que atacarían objetivos de las fuerzas kurdas en la zona, incluido uno cerca de la ciudad de Raqa, y pidieron a los civiles que se mantuvieran alejados del lugar.

La ciudad de Raqa, en la provincia homónima, fue la "capital" del grupo yihadista Estado Islámico antes de ser derrotada por las FDS con la ayuda de una coalición multinacional liderada por Estados Unidos.

Este sábado la administración autónoma kurda anunció en un comunicado que "se impone un toque de queda total en la región de Raqa hasta nuevo aviso".

En una llamada telefónica, el presidente francés Emmanuel Macron y el dirigente de la región autónoma del Kurdistán iraquí, Nechirvan Barzani, pidieron el sábado "una desescalada inmediata" en Siria, informó el Elíseo.