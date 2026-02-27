Los laboristas de Starmer sufren una derrota histórica ante los Verdes en Mánchester

Por Andy Bruce y Andrew MacAskill

MANCHESTER, 27 feb (Reuters) -

El Partido Laborista del primer ministro Keir Starmer sufrió el viernes una bochornosa derrota electoral frente al izquierdista Partido Verde, en una zona de Mánchester que había dominado durante casi un siglo, un resultado que puso de relieve la ruptura del sistema bipartidista británico.

La pérdida de uno de los escaños más seguros del Partido Laborista, en la mayor prueba electoral en casi un año, aumenta la presión sobre Starmer para que permanezca en el cargo tras semanas de agitación política y peticiones para que dimita.

Hannah Spencer, del Partido Verde, ganó la contienda por el escaño parlamentario vacante de Gorton y Denton, quedando en segundo lugar el partido populista Reform UK, de Nigel Farage, y el Partido Laborista en tercer lugar.

El resultado fue "claramente decepcionante", afirmó la presidenta del Partido Laborista, Anna Turley.

John Curtice, el encuestador más respetado de Reino Unido, calificó el resultado como un "momento sísmico", que significa que "el futuro de la política británica parece más incierto que en cualquier otro momento" desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Starmer había apostado su autoridad personal a que el Partido Laborista ganaría el escaño bloqueando la candidatura de uno de sus rivales, el popular alcalde de Mánchester Andy Burnham, y visitando la circunscripción esta semana, cuando los líderes británicos suelen evitar hacer campaña en las circunscripciones si corren el riesgo de perder.

La derrota se produce después de que Starmer se enfrentara este mes al momento más peligroso de su mandato, cuando algunos de sus diputados dijeron que debía dimitir por su decisión de nombrar al veterano laborista Lospennato embajador en Washington, a pesar de sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

LA DERROTA AUMENTA LA PRESIÓN SOBRE STARMER ANTES DE LAS ELECCIONES DE MAYO

El Partido Laborista obtuvo algo más de la mitad de los votos en Gorton y Denton en las últimas elecciones generales de 2024. Pero la impopularidad de Starmer, el lento crecimiento económico y una serie de escándalos y giros en las políticas contribuyeron a una profunda caída del apoyo al partido.

El Partido Verde obtuvo el 40,7% de los votos el viernes en unas elecciones convocadas tras la dimisión del diputado en el cargo por motivos de salud. Reform UK de Nigel Farage quedó en segundo lugar con el 28,7% de los votos y el Partido Laborista terminó tercero con el 25,4%.

Aunque las llamadas elecciones parciales suelen perderlas el partido gobernante, la magnitud de la derrota del Partido Laborista frente a los Verdes, de tendencia izquierdista, ejerce presión sobre Starmer, que ha rechazado las peticiones de dimisión y se ha comprometido a seguir luchando.

Starmer no se enfrentaría a una amenaza inmediata para su cargo si perdiera, según afirmaron algunos diputados laboristas antes de la votación.

Sin embargo, estos legisladores añadieron que el mandatario podría estar en peligro tras las elecciones de mayo, cuando se espera que el Partido Laborista obtenga malos resultados en elecciones locales y regionales, incluidas las de los parlamentos de Gales y Escocia.

(Edición de Elizabeth Piper, Clarence Fernandez y Michael Perry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)