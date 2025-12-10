Los ladrones del Louvre tuvieron 30 segundos de ventaja sobre la policía, según una investigación

Por Louise Rasmussen

PARÍS, 10 dic (Reuters) - Los ladrones que asaltaron el Museo del Louvre de París se beneficiaron de 30 segundos de fallas de seguridad que les ayudaron a huir con las joyas de la corona francesa, aún desaparecidas, mostró el miércoles una investigación del ministerio de Cultura francés sobre el atraco.

El 19 de octubre, cuatro ladrones se llevaron joyas por valor de US$102.000.000, dejando al descubierto las graves deficiencias de seguridad del museo más visitado del mundo y revelando su estado de deterioro.

Una combinación de factores, entre ellos el retraso en la grabación de las cámaras de seguridad y la facilidad con que se rompió el cristal de la galería Apolo, desde donde se llevaron las joyas de la corona francesa, retrasaron varios segundos la respuesta de la policía.

"Para esos valiosos 30 segundos, habría bastado con que los agentes de la sala de control hubieran dado un aviso algo más rápido si hubieran podido ver antes la cámara, y que el tiempo de resistencia a la rotura de la ventana hubiera sido mayor de lo que se observó", dijo Noel Corbin, jefe de la inspección general de asuntos culturales.

"Con un margen de sólo 30 segundos, los vigilantes (privados) de Securitas o los policías del coche patrulla podrían haber impedido la huida de los ladrones".

Alrededor de 2.200 personas trabajan en el Louvre, que alberga unas 500.000 obras de arte, de las que 38.000 están expuestas. Cerca de 9 millones de personas visitaron el museo en 2023, lo que corresponde a unos 30.000 visitantes al día.

"Es una especie de ciudad. Y no una ciudad pequeña", dijo Corbin. "La coordinación de las intervenciones y la multiplicidad de actores es extremadamente importante".

Dijo que las imágenes de las cámaras se transmitían a una sala de control central y a una sala de control de zona, pero que las imágenes no se veían en directo, debido a la falta de cámaras exteriores y de pantallas para ver todas las cámaras simultáneamente.

(Reporte de Louise Breusch Rasmussen, edición de Gabriel Stargardter, Aidan Lewis. Editado en español por Natalia Ramos)