Los legisladores de EE. UU. votan sobre los poderes bélicos mientras se agrava el conflicto en Irán

Por Patricia Zengerle

WASHINGTON, 4 mar (Reuters) -

Los legisladores del Senado de Estados Unidos estaban listos para comenzar a votar el miércoles una resolución bipartidista sobre los poderes bélicos con el objetivo de detener la campaña militar contra Irán y exigir que cualquier hostilidad contra este país sea autorizada por el Congreso.

Los patrocinadores describen esta nueva iniciativa de los demócratas y algunos republicanos para frenar los repetidos despliegues de tropas del presidente Donald Trump como un intento de recuperar la responsabilidad del Congreso de declarar la guerra, tal y como se establece en la Constitución de Estados Unidos.

"Creo que es realmente importante que todos los miembros del Congreso se pronuncien sobre este tema", dijo el senador demócrata Tim Kaine, de Virginia, uno de los principales patrocinadores de la resolución, en una rueda de prensa telefónica previa a la votación de la tarde.

"Si no tienes el valor de votar 'sí' o 'no' en una votación sobre la guerra, ¿cómo te atreves a enviar a nuestros hijos e hijas a una guerra en la que arriesgan sus vidas?"

Los compañeros republicanos de Trump tienen una escasa mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, y han bloqueado anteriores intentos de aprobar resoluciones que buscaban limitar sus poderes bélicos.

Los republicanos acusaron a los demócratas de hacer política con la seguridad nacional y afirmaron que Trump solo había ordenado operaciones limitadas, como la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero, y no guerras a gran escala.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó cinco días antes, ya es más extensa, ha causado daños en Irán, Israel y en todo Oriente Medio, y se ha cobrado sus primeras víctimas estadounidenses.

Se espera que la Cámara de Representantes vote la medida el jueves.

El martes, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, de Luisiana, dijo que creía que había suficientes votos para derrotar la resolución, y la describió como un intento de impulsar algo que podría poner en peligro a las tropas estadounidenses e inspirar a las fuerzas iraníes.

"Imaginen un escenario en el que el Congreso votara para decirle al comandante en jefe que ya no se le permite completar esta misión. Eso sería algo muy peligroso", dijo a los periodistas.

Sus comentarios se produjeron tras una reunión informativa clasificada sobre el conflicto con Irán a cargo de altos responsables del Gobierno.

Incluso si la resolución se aprueba en el Senado, también debe pasar por la Cámara de Representantes y obtener una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para sobrevivir al veto previsto de Trump.

Sin embargo, Kaine dijo que, si el conflicto con Irán continuaba, él y otros partidarios de la medida podrían volver a intentarlo.

"A veces, la gente ve cosas que le preocupan y vota 'no', pero luego, a medida que los acontecimientos siguen desarrollándose, puede votar 'sí'", dijo. (Información de Patricia Zengerle; edición de Clarence Fernandez; editado en español por Patrycja Dobrowolska)