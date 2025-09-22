Los legisladores de EEUU mantienen conversaciones inusuales con el ministro de Defensa chino

(Añade las observaciones del ministro de Defensa chino en los párrafos 6 y 7)

PEKÍN, 22 sep (Reuters) -

Una delegación de legisladores estadounidenses se reunió el lunes con el ministro de Defensa chino, Dong Jun, en la primera visita de la Cámara de Representantes a Pekín en seis años, con conversaciones encaminadas a reforzar los intercambios, incluida la comunicación entre las fuerzas armadas.

La delegación bipartidista estaba encabezada por el representante demócrata estadounidense Adam Smith, actual máximo representante demócrata en la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, que supervisa el Departamento de Defensa y las fuerzas armadas de Estados Unidos.

"Somos la primera delegación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde 2019 y creemos firmemente que debería haber visitas más frecuentes y conversaciones más sólidas", dijo Smith a Dong.

"Queremos abrir las líneas de comunicación. Y en particular en torno a asuntos militares", dijo Smith, según un informe de prensa conjunto organizado por la embajada de Estados Unidos en Pekín. Dong dijo que la visita marcaba una "buena" fase en los esfuerzos por reforzar las comunicaciones entre China y Estados Unidos, según el informe de prensa.

Instó a los legisladores a "eliminar los factores de interferencia y restrictivos y a adoptar medidas constructivas y pragmáticas" para ayudar a mejorar las relaciones entre las fuerzas armadas y los lazos bilaterales, informó la agencia estatal china de noticias Xinhua.

Los militares chinos están dispuestos a construir lazos militares estables y positivos basados en el respeto y la coexistencia pacífica, salvaguardando al mismo tiempo la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo, dijo Dong, citado por Xinhua.

El viaje se produjo tras una llamada telefónica el viernes entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, que buscan una salida a los tensos lazos exacerbados por las tensiones comerciales, las restricciones estadounidenses sobre los chips semiconductores, la propiedad de TikTok, las actividades chinas en el mar de China Meridional y asuntos relacionados con Taiwán.

Los mandatarios acordaron proseguir las conversaciones al margen de un foro en Corea del Sur a finales de octubre. Trump también dijo que visitaría China a principios del año que viene y que Xi vendría a Estados Unidos más adelante.

A principios de mes, Dong mantuvo su primera llamada formal con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien subrayó que Estados Unidos no busca un conflicto con China.

El domingo, los legisladores estadounidenses fueron recibidos por el primer ministro Li Qiang, número dos de la política china, en el Gran Salón del Pueblo, en el corazón de Pekín.

Li dijo a Smith que el viaje "rompehielos" fomentará los lazos bilaterales.

La pandemia de Covid-19 puso fin a las visitas oficiales a la Cámara en 2020 y las relaciones se deterioraron rápidamente debido al intenso debate sobre los orígenes del coronavirus que se había extendido por todo el mundo. (Información de Ryan Woo; edición de Christian Schmollinger y Ros Russell; edición en español de Paula Villalba)