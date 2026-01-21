Los legisladores de la UE paralizan el acuerdo comercial con EEUU en protesta por Groenlandia

Por Philip Blenkinsop

BRUSELAS, 21 ene (Reuters) - El Parlamento Europeo decidió suspender sus trabajos sobre el acuerdo comercial de la Unión Europea con Estados Unidos en protesta por las exigencias del presidente estadounidense, Donald Trump, de adquirir Groenlandia y las amenazas de imponer aranceles a los aliados europeos que se opongan a su plan.

La asamblea de la Unión Europea ha estado debatiendo propuestas legislativas para eliminar muchos aranceles de importación sobre productos estadounidenses, una parte clave del acuerdo alcanzado en Turnberry, Escocia, en julio, así como para mantener los aranceles cero para las langostas estadounidenses, acordados inicialmente con Trump en 2020.

Las propuestas requieren la aprobación del Parlamento y de los Gobiernos del bloque.

Muchos legisladores se han quejado de que el acuerdo comercial es desigual, ya que la UE está obligada a recortar la mayoría de los aranceles, mientras que Washington se aferra a una tasa general del 15%.

No obstante, antes parecían dispuestos a aceptarlo con condiciones, como una cláusula de extinción de 18 meses y medidas para responder a posibles aumentos de las importaciones estadounidenses.

La Comisión de Comercio del Parlamento Europeo tenía previsto fijar su posición en las votaciones de los días 26 y 27 de enero. Sin embargo, esta votación ha sido aplazada.

El presidente de la comisión, Bernd Lange, declaró en rueda de prensa el miércoles que las nuevas amenazas arancelarias habían roto el acuerdo de Turnberry, que quedará en suspenso hasta nuevo aviso.

Sin embargo, congelar el acuerdo entraña el riesgo de enfadar a Trump, lo que podría provocar un aumento de los aranceles estadounidenses. La administración Trump también ha descartado cualquier concesión, como recortar los aranceles sobre las bebidas alcohólicas o el acero, hasta que el acuerdo esté en vigor.

(Escrito por Louise Rasmussen; editado en español por Carlos Serrano)