Los legisladores de la UE respaldan un mayor debilitamiento de la ley de sostenibilidad

BRUSELAS, 13 nov (Reuters) - Los legisladores de la Unión Europea respaldaron el jueves nuevos recortes de la ley de sostenibilidad corporativa del bloque, tras meses de presión por parte de empresas y algunos gobiernos que exigían que el bloque debilitara sus normas.

La directiva de la UE sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial se adoptó el año pasado y exige a las empresas que solucionen los problemas relacionados con los derechos humanos y el medio ambiente en sus cadenas de suministro o se enfrenten a multas de hasta el 5% de su facturación mundial.

La ley se ha convertido en un punto de tensión política, con países como Estados Unidos y Qatar exigiendo que se debilite aún más. Estos países han advertido del riesgo de que la normativa interrumpa el suministro de gas a Europa.

En una votación celebrada el jueves, el Parlamento Europeo determinó que sólo las empresas con al menos 5.000 trabajadores y 1.500 millones de euros (US$1.750 millones) de facturación deberán cumplir la normativa y eliminó la necesidad de que expongan sus planes para cumplir los compromisos contraídos en materia de cambio climático.

Los representantes del Parlamento Europeo aún tendrán que negociar un texto definitivo con sus homólogos de los gobiernos de la UE.

(US$1 = 0,8575 euros)

