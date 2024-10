Los libros de la premio nobel han kang vuelan de las librerías en corea del sur

Por Joyce Lee y Ju-min Park

SEÚL, 11 oct (Reuters) - Los surcoreanos acudieron en masa el viernes a las librerías y se lanzaron a los sitios web en un frenesí por hacerse con ejemplares de las obras de la novelista Han Kang en su país natal, tras su inesperada obtención del Premio Nobel de Literatura 2024.

Sin embargo, la propia autora se mantuvo alejada de la atención mediática.

La mayor cadena de librerías del país, Kyobo Book Centre, dijo el viernes que las ventas de los libros de la autora se habían disparado, que se habían agotado las existencias casi de inmediato y que serían escasas en un futuro próximo.

"Es la primera vez que un coreano recibe el Nobel de Literatura, así que me quedé asombrado", declaró Yoon Ki-heon, de 32 años y visitante de una librería del centro de Seúl.

"Corea del Sur no ha conseguido ganar Premios Nobel, así que me sorprendió la noticia de que (una escritora de) libros que no son en inglés, sino en coreano, ganara un premio tan importante."

Poco después del anuncio del jueves, no se podía acceder a los sitios web de algunas librerías debido al intenso tráfico. De los 10 libros más vendidos en Kyobo el viernes por la mañana, nueve eran de Han, según su página web.

El padre de Han, el prestigioso autor Han Seung-won, dijo que la traducción de su novela "El vegetariano", su mayor éxito internacional, la había llevado a ganar el premio Man Booker Internacional en 2016 y ahora el Nobel.

"La escritura de mi hija es muy delicada, hermosa y triste", dijo Han Seung-won.

"Así que la forma de traducir esa frase triste a un idioma extranjero determinará si gana o no. (...) Parece que el traductor era la persona adecuada para traducir el sabor único de la lengua coreana".

Otros libros de Han abordan dolorosos capítulos de la historia surcoreana, como "Actos humanos", que examina la masacre de cientos de civiles perpetrada en 1980 por el ejército surcoreano en la ciudad de Gwangju.

Otra novela, "We Do Not Part" ("No nos separamos", en español), analiza las consecuencias de la masacre de 1948-1954 en la isla de Jeju, en la que se calcula que se asesinó a uno de cada diez habitantes en una purga anticomunista.

"Espero de verdad que las almas de las víctimas y los supervivientes puedan curarse del dolor y el trauma gracias a su libro", declaró Kim Chang-beom, director de una asociación de familiares de víctimas de la masacre de Jeju.

Park Gang-bae, director de una fundación que honra a las víctimas y apoya a las familias en duelo y a los supervivientes de la masacre de Gwangju, se mostró "exultante y conmovido" por la concesión del galardón a Han.

"Los protagonistas de su libro ('Actos humanos') son personas que conocemos y con las que convivimos a diario, en cada esquina, así que es profundamente conmovedor", dijo Park.

El padre de Han dijo a los periodistas el viernes que su hija podría seguir rehuyendo la atención mediática después de que no hiciera ningún comentario, ni concediera ninguna entrevista, y evitara el escrutinio de los medios desde el anuncio del jueves.

"(Mi hija) dijo que teniendo en cuenta las brutales guerras entre Rusia y Ucrania e Israel y Palestina y la gente que muere cada día, ¿cómo iba a celebrarlo y dar una rueda de prensa alegre?", dijo su padre.

Han Kang recibió la noticia de su victoria entre 10 y 15 minutos antes del anuncio, según su padre, y se sorprendió tanto que en un momento pensó que podría tratarse de una estafa. (Información de Joyce Lee y Ju-min Park; información adicional de Jisoo Kim y Daewoung Kim; edición de Ed Davies y Sonali Paul; editado en español por Jorge Ollero Castela)

Reuters