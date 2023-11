Los líderes de los kibutz de Beeri y Nir Oz, dos de los más afectados por los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el pasado 7 de octubre y cercanos a la Franja de Gaza, se han negado este miércoles a reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en medio de las críticas contra el Gobierno por su falta de acción.

Así, las autoridades locales de ambos kibutz han afeado a Netanyahu su intención de reunirse ahora, casi dos meses después del "devastador ataque", en vez de desplazarse él hasta la zona afectada. En este sentido, lo han acusado de querer reunirse únicamente con los líderes o sus representantes y no con las comunidades "en su conjunto".

Las autoridades de Beeri han explicado, no obstante, que no se trata de un boicot y han subrayado que "siempre que el primer ministro quiera desplazarse hasta el kibutz, reunirse con sus miembros y ver con sus propios ojos las atrocidades para hablar de los planes de rehabilitación, será bienvenido", según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

"Sugerimos que el primer ministro se reúna con los residentes, con todo el mundo. Con los niños, con los padres, con las familias que han sobrevivido a la terrible masacre del 7 de octubre", ha puntualizado Osnat Peri, presidenta de Nir Oz, que ha incidido en que "no solo los representantes necesitan respuestas, sino todos".