Los líderes de izquierda italianos abogan por un presidente "en el que todos puedan reconocerse"

Ninguno de los dos grandes bloques suman apoyos por sí solos para imponer un candidato al Quirinal

MADRID, 19 Ene. 2022 (Europa Press) -

Los líderes del Movimiento 5 Estrellas (M5S), el Partido Democrático (PD) y Artículo Uno han celebrado este miércoles una reunión en la que han acordado trabajar para que Italia tenga un presidente "en el que todos puedan reconocerse", como contraposición a los movimientos del centro-derecha en favor del ex primer ministro Silvio Berlusconi.

Giuseppe Conte, en representación del M5S, Enrico Letta, por el PD, y Roberto Speranza, de Artículo Uno, han trasladado públicamente su sintonía tras la reunión, confiados en que podrán trabajar "juntos" durante los próximos días para poner sobre la mesa candidatos con opciones alternativos a Berlusconi.

"Estamos abiertos a discusiones", han dicho los tres en sendos mensajes idénticos publicados en Twitter y en los que han advertido de que "nadie puede presumir de derecho de prelación", dando a entender que los partidos conservadores no tienen en ningún caso preferencia para anteponer sus candidatos por encima de los de otros bloques políticos.

Conte ha confirmado que "todo salió muy bien", según la agencia de noticia AdnKronos. Por ahora, "no hay acuerdo sobre el nombre", a la espera de consultas en los próximos días que también se extenderán al centro-derecha, ya que en principio no se descarta un acuerdo transversal que se antoja imposible si el nombre que está sobre la mesa es el de Berlusconi.

El líder de Forza Italia ha recibido en los últimos días el respaldo no solo de su partido, sino también de la Liga y Hermanos de Italia, pero este bloque no suma apoyos suficientes. Ningún grupo tiene de hecho capacidad para imponer candidatos, por lo que las especulaciones se han disparado en los últimos días con una batería de figuras públicas en medios de comunicación.

El ultraderechista Matteo Salvini, líder de la Liga, ha sugerido estos días que no pueden llegar al día de la votación --el 24 de enero-- sin un candidato con claras opciones e incluso ha deslizado la posibilidad de un 'plan B', alternativo a Berlusconi. El ex primer ministro, entretanto, no se ha pronunciado públicamente y se limita a tantear en privado sus opciones reales de ascender a la Presidencia.

El actual presidente, Sergio Mattarella, ha dejado claro en varias ocasiones que no quiere un segundo mandato, a pesar de que varios líderes políticos se lo han pedido en estos últimos días ante la falta de consenso. La otra gran opción es la de Mario Draghi, actual primer ministro, aunque la salida de éste del Gobierno obligaría a abrir otro melón sucesorio con resultado aún más incierto y el fantasma de las elecciones anticipadas a la vista.

Cuestión de números

La elección del presidente en Italia no es directa, sino que recae en diputados, senadores y representantes regional. En total, son 1.009 las personas que elegirán quién entra en el Quirinal y lo harán con un sistema de votaciones que relaja sus criterios a medida que pasan rondas.

En las tres primeras rondas, se necesitan al menos 673 apoyos, equivalentes a dos tercios de los electores. A partir de la cuarta, el umbral cae hasta la mayoría absoluta, 505 votos, pero ni el principal bloque del centro-derecha ni el de centro-izquierda llegan siquiera a esta cifra.

Los conservadores parten con 451 votos, mientras que el centro-izquierda tendrían 407, según el recuento publicado por la cadena Rai.