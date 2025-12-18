Los líderes de la UE acordarán la financiación de Ucrania para 2026-27

Por Jan Strupczewski y Andrew Gray

BRUSELAS, 18 dic (Reuters) - Los dirigentes de la Unión Europea decidirán el jueves cómo financiar a Ucrania en 2026 y 2027 para que siga luchando contra la invasión rusa, siendo el uso de activos rusos congelados en la UE la opción preferida, aunque todo depende de la incierta aprobación de Bélgica.

La UE quiere mantener a Ucrania financiada y luchando porque considera que la guerra de Rusia es una amenaza para su propia seguridad. Los líderes de la UE también están dispuestos a mostrar la capacidad de acción y la fuerza de los países europeos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los llamara la semana pasada "débiles".

Con la ayuda financiera de Estados Unidos a Kiev agotándose bajo el Gobierno de Trump y los presupuestos nacionales de la UE ya bajo presión, la UE está tratando de utilizar los 210.000 millones de euros de activos del banco central ruso congelados en el bloque como base para un préstamo a Ucrania.

Hay mucho en juego porque sin la ayuda financiera de la UE Ucrania se quedará sin dinero en el segundo trimestre del próximo año y lo más probable es que pierda la guerra contra Rusia, lo que la UE teme que acerque la amenaza de una agresión rusa contra la UE.

"Si no encontramos una respuesta a esa pregunta (de cómo financiar a Ucrania en 2026 y 2027), no permitiremos que Ucrania se defienda", dijo un alto diplomático de la UE. "Eso tendría graves implicaciones (...) para la seguridad del resto de Europa".

"También tendría graves implicaciones para la credibilidad de Europa y subrayaría que somos tan débiles como Trump aparentemente piensa que somos", dijo el diplomático.

EL PRÉSTAMO PARA REPARACIONES ES "LA ÚNICA ALTERNATIVA"

Una de las opciones de financiación podría ser que la UE pidiera prestada la cantidad necesaria contra la seguridad del presupuesto de la UE y luego prestara el dinero a Ucrania, pero tal medida requeriría la unanimidad de los 27 países de la UE y Hungría, favorable a Moscú, ya ha dicho que la vetaría.

Otra opción sería que cada país de la UE recaudara dinero en el mercado y se lo prestara a Kiev, pero eso supondría un aumento de los ya elevados niveles de deuda y déficit y una falta de seguridad financiera a largo plazo para Ucrania.

Según los diplomáticos, el uso de los activos rusos era, en la práctica, "la única alternativa" y el preferido por la mayoría de los países, ya que garantizaba una gran suma para Ucrania sin aumentar la deuda nacional ni ningún esfuerzo fiscal inmediato.

Pero para utilizarlo, los líderes de la UE primero tienen que convencer a Bélgica, que posee 185.000 millones de euros del total de 210.000 millones congelados en Europa, de que no la dejarán sola con la factura si Rusia demanda con éxito el plan ante los tribunales internacionales.

La mayoría de los países de la UE están dispuestos a dar tales garantías. Sin embargo, el primer ministro belga, Bart de Wever, ha argumentado que, dado que la indemnización por daños y perjuicios concedida a Rusia en caso de éxito del proceso judicial podría superar con creces la cantidad retenida por Bélgica y que el juicio podría celebrarse dentro de muchos años, necesita de hecho un cheque en blanco de otros Gobiernos por tiempo indefinido.

"Hay límites a las garantías que pueden dar los Estados miembros", dijo otro alto diplomático de la UE.

"De Wever parece querer garantías indefinidas, y ningún Estado miembro de la UE puede ofrecer garantías indefinidas. Ningún Gobierno de la UE puede ir a su propio parlamento y pedir garantías indefinidas para cantidades indefinidas de euros. Sencillamente, eso no es posible", dijo el alto diplomático.

Las discusiones entre los líderes el jueves se centrarán, por tanto, en reducir el alcance de las garantías a una forma que también sea aceptable para otros países de la UE, dijeron los diplomáticos, subrayando que se encontrará una solución de financiación para Ucrania.

"Este no es un Consejo Europeo en el que podamos separarnos el viernes y no tener nada", dijo un tercer alto diplomático de la UE.

"Así que habrá una solución el viernes por la mañana".

