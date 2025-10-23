Los líderes de la UE debatirán las condiciones para mantener el objetivo climático

Por Kate Abnett

BRUSELAS, 23 oct (Reuters) -

Los líderes de los países de la Unión Europea debatirán el jueves cómo alinear los ambiciosos objetivos climáticos con la mejora de la competitividad de sus empresas para tratar de llegar a un acuerdo sobre un nuevo objetivo de emisiones para 2040, a pesar del creciente rechazo a las medidas ecológicas por parte de algunos Estados miembro.

La cumbre de líderes de la UE se celebra en un contexto de debilitamiento del impulso político a los esfuerzos ambiciosos de lucha contra el cambio climático —con el desmantelamiento por el presidente Donald Trump de las medidas estadounidenses de reducción de emisiones— y a pesar del empeoramiento de las condiciones meteorológicas extremas en todo el mundo.

La UE está intentando aprobar un nuevo objetivo para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en un 90% para 2040. El objetivo ha suscitado la oposición de algunas capitales sobre cómo financiar la transición hacia una economía baja en carbono junto con prioridades como la defensa y la revitalización de las empresas locales.

Antes de la cumbre del jueves, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo a los líderes que el cambio a una economía limpia era la oportunidad de Europa para reactivar industrias en declive y reducir la dependencia de las importaciones chinas.

"Cada megavatio-hora y tonelada de materias primas que ahorramos en la producción de bienes y servicios para nosotros mismos y para el resto del mundo nos hace más competitivos y más independientes de proveedores externos", dijo Von der Leyen en una carta, a la que tuvo acceso Reuters.

"Se trata de una gran oportunidad de negocio para Europa. Aprovecharla requiere firmeza y un impulso implacable para hacer frente a nuestros competidores, empezando por China", decía la carta, fechada el 20 de octubre.

Los países de la UE están profundamente divididos en cuanto a sus ambiciones climáticas. Bruselas ya ha recortado este año numerosas políticas de sostenibilidad en un intento de contener el rechazo político, tanto de los países de la UE como de sus socios comerciales, entre ellos Estados Unidos y Qatar.

Antes de la cumbre, la Comisión Europea se comprometió a eximir a los pequeños agricultores de su ley contra la deforestación y a modificar el sistema de precios del carbono para los combustibles del transporte, esto último a petición de países como Checa y Francia.

Bruselas también estudia debilitar su prohibición de los motores de combustión para 2035 tras las presiones de Alemania e Italia.

Hasta ahora, la UE no ha suavizado sus principales objetivos de reducción de emisiones.

El borrador de conclusiones de la cumbre de la UE, al que tuvo acceso Reuters, decía que los líderes acordarían seguir adelante con el objetivo climático de 2040, que sus ministros intentarían aprobar en una reunión el 4 de noviembre, justo antes de la cumbre climática COP30 de la ONU.

Sin embargo, el borrador también establecía las condiciones para hacerlo, incluida la adición de una "cláusula de revisión" para debilitar potencialmente el objetivo climático en el futuro.

Algunos países, entre ellos Polonia, han argumentado que la cláusula de revisión es necesaria en caso de que las tecnologías verdes no se desarrollen según lo previsto o de que las condiciones económicas dificulten las inversiones necesarias para alcanzar el objetivo climático.

Los líderes también pedirán garantías de que otras industrias no se verán obligadas a reducir sus emisiones más rápidamente, si los bosques y las tierras agrícolas tienen dificultades para absorber suficientes emisiones de CO2 para cumplir el objetivo, según el borrador.

Los diplomáticos de la UE dijeron que estos cambios no eran suficientes para algunos países, que quieren debilitar el objetivo de 2040, incluso permitiéndoles comprar créditos de carbono extranjeros para cubrir más de la cuota propuesta del 3% del objetivo. (Información: Kate Abnett, Philip Blenkinsop, Andrew Gray, Julia Payne y Charlotte van Campenhout; edición de Nia Williams; edición en español de Paula Villalba)