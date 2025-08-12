Los líderes de la UE dicen que Ucrania debe tener libertad para decidir su futuro

Por Lili Bayer y Lidia Kelly

BRUSELAS, 12 ago (Reuters) -

Los Estados miembros de la Unión Europea el martes que los ucranianos deben tener libertad para decidir su propio futuro, en vísperas de las conversaciones que mantendrán el viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Los líderes europeos y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tienen previsto hablar con Trump el miércoles, antes de la cumbre de Alaska, ante los temores de que Washington, hasta ahora el principal proveedor de armas de Ucrania, pueda dictar condiciones de paz desfavorables a Kiev.

"Unas negociaciones significativas solo pueden tener lugar en el contexto de un alto el fuego o una reducción de las hostilidades", afirmaron en un comunicado conjunto los líderes de todos los países de la UE excepto Hungría, y añadieron: "Compartimos la convicción de que una solución diplomática debe proteger los intereses vitales de seguridad de Ucrania y Europa".

TEMOR A QUE TRUMP RECOMPENSE A RUSIA

Kiev y sus aliados europeos temen que Trump, deseoso de atribuirse el mérito de lograr la paz y sellar acuerdos comerciales con Moscú, pueda en efecto recompensar a Rusia por más de 11 años de esfuerzos por apoderarse del territorio ucraniano, los tres últimos en guerra abierta.

"Una Ucrania capaz de defenderse eficazmente es parte integrante de cualquier garantía de seguridad futura", decía el comunicado europeo, y añadió que de la UE estaban dispuestos a contribuir más a las garantías de seguridad.

Sin embargo, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, principal aliado de Putin en Europa, se burló del comunicado de sus homólogos de la UE.

"El hecho de que la UE haya quedado al margen ya es bastante triste.

Lo único que podría empeorar las cosas es que empezáramos a dar instrucciones desde el banquillo", dijo Orban en la red social X.

"La única acción sensata para los líderes de la UE es iniciar una cumbre UE-Rusia, basada en el ejemplo de la reunión entre Estados Unidos y Rusia", añadió.

Trump había estado endureciendo su postura hacia Moscú aceptando enviar más armas estadounidenses a Ucrania y amenazando con fuertes aranceles comerciales a los compradores de petróleo ruso en un ultimátum que ya ha caducado.

Aun así, la perspectiva de que Trump reciba a Putin en suelo estadounidense para la primera cumbre entre Estados Unidos y Rusia desde 2021 ha reavivado los temores de que pueda anteponer los estrechos intereses estadounidenses a la seguridad de los aliados europeos o a una geopolítica más amplia.

AVANZA EN EL ESTE DE UCRANIA Trump ha dicho que cualquier acuerdo de paz implicaría "algún intercambio de territorios para mejorar" la situación tanto de Rusia como de Ucrania, lo que ha provocado consternación en Kiev y en las capitales europeas, dado que prácticamente todo el territorio en cuestión es ucraniano.

Tatarigami_UA, un exoficial del ejército ucraniano cuyo análisis Frontelligence Insight sigue de cerca el conflicto, dijo que el movimiento ruso tenía el potencial de escalar peligrosamente si no se corta de raíz.

El ejército de Kiev dijo el lunes que había recuperado dos aldeas en la región oriental de Sumy, parte de un pequeño retroceso en más de un año de

avances rusos de desgaste en el sureste.

"Es . Pero estamos frenando al enemigo", escribió en Facebook el máximo comandante ucraniano, Oleksandr Sirski, tras reunirse el martes con el presidente Volodímir Zelenski y otros comandantes.

Rusia, que lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, ha montado una nueva ofensiva este año en Sumy después de que Putin exigiera allí una "zona de seguridad".

Mientras tanto, los militares rusos han estado empujando hacia el oeste durante meses a lo largo de otras secciones de la línea del frente de 1000 kilómetros, tomando pueblos casi a diario, principalmente en la región de Donetsk.

El proyecto ucraniano de cartografía autorizada Deep State muestra que los soldados rusos controlan unos 200 kilómetros cuadrados de Sumy, y un total de unos 114.000 kilómetros cuadrados en Ucrania, incluida Crimea, arrebatada en 2014.

(Información de Lili Bayer y Sudip Kar-Gupta en Bruselas y Lidia Kelly en Melbourne; información adicional de Krisztina Than en Budapest; redacción de Ingrid Melander; edición de Kevin Liffey; edición en español de Paula Villalba)