Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han elevado este jueves la presión sobre el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, para que levante su veto a la ayuda de 50.000 millones en cuatro años para Ucrania y han criticado su "egoísmo",a demás de acusarle de querer ser "el centro de atención" en un momento en el que consideran "crucial" apoyar a Kiev.

De forma previa a la cumbre, el canciller alemán, Olaf Scholz; el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, así como los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea, Charles Michel y Ursula von der Leyen, ya se han reunido con Orbán para preparar el terreno y tratar de convencerle de desbloquear el desembolso de la ayuda después de que su posición impidiese un acuerdo en la última reunión de líderes de diciembre.

A su llegada a la reunión de este jueves en Bruselas, los primeros ministros de Bélgica y Países Bajos, Alexander de Croo y Mark Rutte, respectivamente, se han mostrado optimistas de cara a lograr un acuerdo unánime de los 27 Estados miembro sobre la revisión del presupuesto a largo plazo de la UE, en el que se enmarca la ayuda a Ucrania, si Hungría está dispuesta a comprometerse ya que se trata de un momento "crucial".

"De alguna manera tenemos que encontrar una solución y tenemos que encontrarla hoy", ha destacado Rutte, quien ha incidido en que hay "sólo un espectáculo en la ciudad" y ese es un acuerdo entre los Veintisiete, ya que ve cualquier otra solución "muy difícil". "No funciona aislar a los colegas, necesitamos a todos a bordo", ha recalcado, antes de advertir de que este escenario es también el que más conviene al propio Orbán por "muchas razones".

Tusk critica el "egoísmo"

El nuevo primer ministro de Polonia, Donald Tusk, también ha sido muy duro en su discurso a su llegada a la cumbre respecto al veto húngaro: "No puedo aceptar, no puedo entender, ese juego egoísta de Viktor Orbán". "Orbán debe ser consciente de que será responsable de un escenario negro por su juego", ha remachado.

El que fuera presidente del Consejo Europeo hace un lustro ha afirmado que "no hay un problema de, digamos, agotamiento de Ucrania, ahora el agotamiento es por Orbán", ha continuado, para dejar claro que los 27 no deben "comprometer" sus principios, sino que deben reforzar su unidad, por lo que ahora "le corresponde a Hungría decidir si es parte de nuestra comunidad o no lo es".

Así las cosas, Tusk ha querido avisar de que "no hay plan B" para asegurar la ayuda a Ucrania y ha confiado en que los líderes encontrarán los "argumentos fuertes" para "convencer" al primer ministro húngaro en esta ocasión y abrir la reflexión a largo plazo sobre las "consecuencias claras" que debe tener este tipo de bloqueos.

"Tenemos un sistema de unanimidad para tomar grandes decisiones, pero sobre la base de que todos actúan de buena fe y todos hacen compromisos", ha advertido, por su parte, el primer ministro irlandés, que no contempla el escenario de que la reunión termine sin una solución que garantice la ayuda financiera para Ucrania.

En la misma línea, la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, ha criticado a Orbán por querer ser "el centro de atención" cada vez que asiste a una cumbre al tiempo que le ha acusado de establecer el patrón de tratar de siempre de obtener algo a cambio. "No quiero usar la palabra chantaje, pero no conozco otra mejor", ha apostillado.