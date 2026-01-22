Los líderes de la UE reevaluarán los lazos con EEUU pese al giro de Trump sobre Groenlandia

Por Jan Strupczewski y Lili Bayer

BRUSELAS, 22 ene (Reuters) -

Los líderes de la UE se replantearán sus lazos con Estados Unidos en una cumbre de emergencia el jueves después de que la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles e incluso una acción militar para hacerse con Groenlandia sacudiera gravemente la confianza en la relación transatlántica, dijeron diplomáticos.

Trump dio abruptamente marcha atrás el miércoles en su amenaza de imponer aranceles a ocho países europeos, descartó el uso de la fuerza para tomar Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN, que se vislumbraba un acuerdo para poner fin a la disputa.

El canciller alemán, Friedrich Merz, acogió con satisfacción el cambio de postura de Trump sobre Groenlandia e instó a los europeos a no descartar demasiado pronto la asociación transatlántica. Sin embargo, los países de la UE siguen recelosos ante otro cambio de opinión de un presidente voluble que cada vez se ve más como un matón al que Europa tendrá que enfrentarse, y están centrados en elaborar un plan a más largo plazo sobre cómo tratar con Estados Unidos bajo este Gobierno y posiblemente también con sus sucesores.

"Trump el Rubicón. Podría volver a hacerlo. No hay vuelta atrás. Y los líderes lo discutirán", dijo un diplomático de la UE, que el bloque necesitaba alejarse de su fuerte dependencia de Estados Unidos en muchas áreas.

"Tenemos que intentar mantenerlo (a Trump) cerca mientras trabajamos para ser más independientes de EEUU. Es un proceso, probablemente largo", dijo el diplomático.

DEPENDENCIA DE LA UE DE EEUU

Tras décadas dependiendo de Estados Unidos para su defensa dentro de la alianza de la OTAN, la UE carece de las capacidades necesarias de inteligencia, transporte, defensa antimisiles y producción para defenderse de un posible ataque ruso. Esto da a Estados Unidos una influencia sustancial.

Estados Unidos es también el mayor socio comercial de Europa, lo que hace a la UE vulnerable a las políticas de Trump de imponer aranceles para reducir el déficit comercial de bienes de Washington y, como en el caso de Groenlandia, para lograr otros objetivos.

"Tenemos que debatir dónde están las líneas rojas, cómo lidiamos con este matón al otro lado del Atlántico, dónde están nuestras fortalezas", dijo un segundo diplomático de la UE.

"Trump dice hoy que nada de aranceles, pero ¿significa eso también que nada de aranceles mañana, o volverá a cambiar rápidamente de opinión? Tenemos que discutir qué hacer entonces", dijo el segundo diplomático. La UE había estado considerando un paquete de aranceles de represalia sobre 93.000 millones de euros (US$108.740 millones) en importaciones estadounidenses o medidas anticoercitivas si Trump hubiera seguido adelante con sus propios aranceles, aun sabiendo que tal paso perjudicaría a la economía de Europa, así como a la de Estados Unidos.

¿CUÁL ES EL ACUERDO CON GROENLANDIA?

Varios diplomáticos señalaron que aún había pocos detalles del nuevo plan para Groenlandia, acordado entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a última hora del miércoles al margen del Foro Económico Mundial de Davos Suiza.

"No ha cambiado gran cosa. Todavía tenemos que ver los detalles del acuerdo sobre Groenlandia. Estamos un poco hartos de tanto acoso. Y tenemos que actuar en algunas cosas: más resistencia, unidad, ponernos de acuerdo sobre el mercado interior, la competitividad. Y no aceptar más el acoso arancelario", dijo un tercer diplomático.

Rutte dijo a Reuters el jueves que bajo el acuerdo marco que alcanzó con Trump los aliados occidentales tendrían que intensificar su presencia en el Ártico.

También dijo que continuarían las conversaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos sobre cuestiones específicas.

Los diplomáticos subrayaron que, aunque las conversaciones de emergencia de la UE del jueves en Bruselas perderían ahora parte de su urgencia, se mantenía la cuestión a más largo plazo de cómo manejar la relación con Estados Unidos.

"El enfoque de un frente unido en solidaridad con Dinamarca y Groenlandia, centrado en la desescalada y la búsqueda de una vía de salida, ha funcionado", dijo un cuarto diplomático de la UE.

"Al mismo tiempo, sería bueno reflexionar sobre el estado de la relación y cómo queremos darle forma en el futuro, teniendo en cuenta las experiencias de la última semana (y del último año)", añadió.

(1 dólar = 0,8552 euros)

