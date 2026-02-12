Los líderes de la UE se reunirán para intercambiar ideas sobre cómo competir con EE. UU. y China

Por Julia Payne y Philip Blenkinsop

Los líderes de la Unión Europea mantendrán este jueves en un castillo belga conversaciones francas sobre cómo garantizar que el bloque no se quede atrás de Estados Unidos y China en términos económicos ni se vea afectado por los aranceles y las restricciones a la exportación impuestos por sus competidores globales

El bloque se enfrenta a la guerra comercial de Donald Trump y a las restricciones chinas a las exportaciones de minerales críticos en un momento en el que necesita mayor riqueza para descarbonizar y digitalizar su economía y reforzar sus defensas frente a Rusia

El crecimiento de la UE se ha quedado persistentemente por detrás del de Estados Unidos y China, y la productividad y la innovación de la UE en campos como la inteligencia artificial se han quedado cortas

PLAN DEL INFORME DRAGHI

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, acogerá a los líderes en una "retirada" para intercambiar ideas en el castillo de Alden Biesen, del siglo XVI, en el este de Bélgica, con el fin de debatir las medidas que deben adoptarse

Los ex primeros ministros italianos Mario Draghi y Enrico Letta, autores de dos influyentes informes de 2024 sobre el reto de la competitividad de la UE y su mercado único, han sido invitados a compartir sus opiniones

El informe Draghi se ha tomado como modelo a seguir por la UE, pero el laboratorio de ideas Consejo Europeo de Innovación Política afirma que, hasta ahora, solo se ha aplicado el 15% de sus recomendaciones, aunque alrededor del 50% se han aplicado parcialmente o están en curso

El retiro se centrará en la ambiciosa agenda de diversificación comercial de la UE y en la racionalización de las regulaciones que las empresas critican

Otro de los temas centrales será la profundización del mercado único de la UE. Letta dijo que su mensaje clave a los líderes sería que se comprometieran a cumplir el plazo de 2028 para completar el mercado único, actualmente fragmentado

"Creo que es la única forma de responder a Trump y a las presiones externas a las que se ve sometida la Unión Europea por parte de China, Rusia y EEUU de diferentes maneras", dijo a Reuters

"LA SITUACIÓN ES GRAVE, PERO EL RESULTADO NO ES INEVITABLE"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el miércoles que quería que los líderes se comprometieran con un calendario claro en su próxima cumbre de marzo

Un día antes de la reunión, los directores generales de la industria se reunieron en la ciudad portuaria de Amberes y unas 900 empresas firmaron una declaración en la que pedían medidas audaces y urgentes. "Aunque la situación es grave, el resultado no es inevitable", se lee en la declaración

Andrea Renda, director de investigación del grupo de expertos CEPS, afirmó que Europa aún podría competir con China y EEUU con más coordinación y pragmatismo. Según él, Europa cuenta con las habilidades, el capital, las empresas emergentes innovadoras y la calidad de vida necesarios para atraer a los mejores talentos

"Lo que falta, además de una profunda integración de los mercados de capitales, es dar prioridad a la financiación en áreas de excelencia, en lugar de dispersar los recursos por todo el territorio de la Unión", afirmó

