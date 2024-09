Los líderes de los verdes alemanes abandonan tras el batacazo electoral

Por Miranda Murray y Thomas Escritt

BERLÍN, 25 sep (Reuters) - Los colíderes de los Verdes alemanes, Omid Nouripour y Ricarda Lang, anunciaron el miércoles su dimisión tras una serie de reveses electorales que han supuesto la salida de su partido de dos parlamentos regionales. La decisión se conoce en un momento de profundas turbulencias para la coalición de Gobierno del canciller socialdemócrata Olaf Scholz, sacudida por la preocupación de los votantes ante la magnitud de los retos económicos a los que se enfrenta Alemania y por los encarnizados debates sobre la inmigración. "El resultado del domingo en Brandeburgo es una señal de que nuestro partido se encuentra en su crisis más profunda desde hace una década", dijo Nouripour en rueda de prensa. "Es hora de poner el destino de nuestro querido partido en manos de otros".

En el próximo congreso del partido, a mediados de noviembre, se elegirá una nueva dirección, añadió Nouripour. Los Verdes no superaron la barrera del 5% necesaria para entrar en el Parlamento en Brandeburgo el domingo y en Turingia a principios de septiembre. Junto con sus socios de coalición, el SPD y los Demócratas Libres, también sufrieron grandes pérdidas de votos en las elecciones de Sajonia y al Parlamento Europeo de este año.

El partido tiene que prepararse para un clima político que ha cambiado drásticamente, dijo Lang en la misma conferencia de prensa. El nuevo partido populista de izquierdas Alianza Sahra Wagenknecht y la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) han superado a los tres partidos de la coalición este año, mientras que los principales conservadores de la oposición lideran las encuestas nacionales. "Las elecciones del año que viene no son unas elecciones cualquiera", dijo Lang, refiriéndose a los comicios de 2025 del Bundestag, el parlamento federal alemán. La colíder saliente dijo que sería una elección entre "un país centrado en lograr la prosperidad ciñéndose a la neutralidad climática o un país dirigido por personas que quieren alejarse de todo eso". La decisión de los colíderes no afecta directamente a la posición de Robert Habeck, alto cargo del partido de Los Verdes, adjunto de Scholz y ministro de Economía alemán. La líder parlamentaria del partido de centro-izquierda SPD de Scholz, Katja Mast, dijo que creía que los Verdes querrían permanecer en la coalición de Gobierno. "Supongo que se trata de una reorganización dentro del Partido Verde y no dentro del Gobierno y los Verdes en el Parlamento", afirmó. (Reporte de Thomas Escritt y Andreas Rinke; redacción de Miranda Murray; edición de Madeline Chambers y Gareth Jones; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

