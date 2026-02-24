Los líderes del G7, entre ellos Trump, reiteran "su apoyo inquebrantable a Ucrania" (declaración)

Los dirigentes de los países del G7, entre ellos Donald Trump, afirmaron este martes su "apoyo inquebrantable a Ucrania en la defensa de su integridad territorial y de su derecho a existir", cuando se cumplen cuatro años de la invasión rusa.

"Expresamos nuestro apoyo continuo a los esfuerzos realizados por el presidente Trump para alcanzar estos objetivos poniendo en marcha un proceso de paz y llevando a las partes a entablar conversaciones directas", declaran los mandatarios de Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá y Japón.

Esta declaración es la primera expresión conjunta del G7 sobre Ucrania a nivel de dirigentes desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, apunta Francia, que preside este año este grupo de países industrializados.