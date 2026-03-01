Los líderes iraníes quieren dialogar, dice Trump a la revista Atlantic

WASHINGTON, 1 mar (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que los nuevos líderes de Irán quieren hablar con él y que ha aceptado, según una entrevista con la revista Atlantic.

"Quieren hablar y yo he aceptado, así que hablaré con ellos. Deberían haberlo hecho antes. Deberían haber hecho lo que era muy práctico y fácil de hacer antes. Han esperado demasiado", dijo Trump en la entrevista desde su residencia en Florida.

Trump no especificó con quién hablaría ni si sería el domingo o el lunes.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo que un consejo de liderazgo compuesto por él mismo, el jefe del poder judicial y un miembro del poderoso Consejo de Guardianes había asumido temporalmente las funciones del líder supremo tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei.

Trump dijo que algunas de las personas que participaron en las recientes conversaciones con Estados Unidos ya no están vivas.

"La mayoría de esas personas ya no están. Algunas de las personas con las que tratábamos ya no están, porque fue un gran golpe", dijo en la entrevista con el redactor de The Atlantic Michael Scherer.

"Deberían haberlo hecho antes, Michael. Podrían haber llegado a un acuerdo. Deberían haberlo hecho antes. Se pasaron de listos".

(Reporte de Doina Chiacu; edición en español de Javier López de Lérida)