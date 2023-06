Los líderes UE reafirmarán mañana el apoyo a Ucrania tras la crisis interna en Rusia por el motín de Wagner

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea cerrarán filas este jueves y viernes sobre el apoyo militar, financiero y político a Ucrania en medio de su contraofensiva para recuperar terreno a Rusia, tras la crisis interna en el país después de la revuelta protagonizada por los paramilitares del Grupo Wagner.

La cita en Bruselas viene precedida por la inestabilidad en Rusia con el motín de los mercenarios liderados por Yevgeni Prigozhin, un tema que será el "elefante en la habitación" para los líderes de los Veintisiete, que han tratado la crisis en Rusia como un asunto interno pese a la petición de algunos Estados miembros de redoblar sus defensas y el compromiso militar con Kiev en su contraofensiva.

Fuentes diplomáticas señalan que la reunión a Veintisiete servirá para reafirmar el apoyo a Ucrania en todos los frentes; el militar, político y financiero, con asuntos pendientes sobre los que dar nuevos pasos como el posible uso de los bienes congelados a Rusia para la reconstrucción de Ucrania o la rendición de cuentas de los dirigentes rusos mediante un tribunal especial.

En las conclusiones de la cumbre, ya encauzadas por los Veintisiete, los líderes se comprometen a trabajar en "futuros compromisos de seguridad" para Ucrania, en qué consistirá esta ayuda a largo plazo o de qué instrumentos tirará la UE es uno de los asuntos sobre la mesa cuando se aborde el conflicto en Ucrania.

"La seguridad se discute en otro sitio en Bruselas y más probablemente en la cumbre de Vilna. La UE y los Estados miembros están listos a apoyar si se decide algo", explica otra fuente en referencia a la OTAN, cuyo secretario general, Jens Stoltenberg, participará en una comida informal con los líderes.

En la agenda de la reunión hay un debate sobre las relaciones futuras con China, en un intento de los mandatarios europeos de aterrizar el objetivo de reducir riesgos y dependencias económicas con Pekín.

"Europa no quiere ponerse detrás de Estados Unidos. Tenemos problemas en la relación, pero no estamos en la posición de tomar las mismas medidas", han afirmado fuentes europeas, que señalan no obstante que el discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue un punto de inflexión para una posición más crítica hacia Pekín y ahora la UE tiene que ver en qué ámbitos transforma su relación.

"Hay un consenso sobre cómo seguir la relación bilateral, tras unos últimos años en los que China se ha vuelto menos socio y más rival", añade otra fuente que concede que existen "distintos colores" entre los Veintisiete pero "no desacuerdo" respecto a los principios que deben guiar el vínculo con el gigante asiático.

Otra de las claves de la cumbre será de nuevo una discusión sobre los retos migratorios del bloque, marcada aún por las últimas tragedias en alta mar, incluido el naufragio de una embarcación con más de 700 personas en el mar Jónico del que fueron rescatadas algo más de un centenar de ellas.

Los Veintisiete tratan de buscar soluciones conjuntas para reforzar el control de la frontera exterior y potenciar las deportaciones a los países de origen y tránsito, pero siguen estando muy alejados entre ellos en el modo de hacerlo.

Esta será, además, la primera ocasión que tengan los líderes para compartir su opinión sobre la propuesta de revisión del marco financiero plurianual de la UE, para el que Bruselas pide más contribuciones de los Estados miembro, un planteamiento que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha tachado ya de "inaceptable" y "frívolo".

Así lo ha avanzado de forma previa a la celebración de la cumbre y después de que Von der Leyen solicitase la semana pasada que los Estados miembros aporten 66.000 millones de euros, además de proponer un paquete de ayuda a Ucrania de 50.000 millones para el periodo entre 2024 y 2027, para lo que también solicita aportaciones de los países del bloque.

Sin embargo, no se prevé que este debate contamine la cumbre ya que, según han apuntado fuentes diplomáticas, "no hay ninguna prisa" para abordar este expediente porque la propuesta acaba de presentarse y los ministros tienen hasta final de año para poder discutirla.

Europa Press