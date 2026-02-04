Los mandatarios Xi de China y Putin de Rusia refuerzan lazos en una videollamada

BEIJING (AP) — El presidente ruso, Vladímir Putin, elogió la creciente cooperación económica de su país con China en una videollamada el miércoles con el líder chino, Xi Jinping.

La reunión virtual se produjo en medio de una serie de encuentros entre Xi y líderes occidentales que han buscado fortalecer los lazos con China a pesar de las diferencias sobre la guerra de Rusia en Ucrania. Los líderes europeos han presionado a China durante años para que ponga fin a su apoyo a Rusia. China ha continuado comerciando con Rusia, proporcionando un cierto alivio de las sanciones económicas occidentales.

"Me gustaría asegurarle una vez más el firme apoyo a nuestros esfuerzos compartidos para garantizar la soberanía y seguridad de nuestros países, nuestro bienestar socioeconómico y el derecho a elegir nuestro propio camino de desarrollo", dijo Putin en declaraciones de apertura que fueron transmitidas por la televisión estatal rusa.

Muchos de los socios más cercanos de Estados Unidos están explorando oportunidades con China tras los enfrentamientos con el presidente Donald Trump sobre aranceles y sus demandas de arrebatar el control de Groenlandia a Dinamarca, un miembro de la OTAN. La llamada entre Xi y Putin siguió a las visitas de los primeros ministros británico y canadiense a Beijing el mes pasado. Se espera que el canciller alemán también visite el país más tarde este mes.

El líder ruso señaló que "nuestra asociación en el ámbito energético es mutuamente beneficiosa y tiene un carácter verdaderamente estratégico".

Añadió que los dos países estaban "llevando a cabo un diálogo activo en el uso pacífico de la energía nuclear y desarrollando proyectos de alta tecnología, incluidos en el ámbito industrial y la investigación espacial".

Xi dijo que él y Putin discutirían un nuevo "plan grandioso para el desarrollo de los lazos bilaterales" e "intercambiarían puntos de vista sobre importantes cuestiones estratégicas", según una traducción rusa de sus declaraciones de apertura. Señaló que los dos países deben "aprovechar una oportunidad histórica para seguir profundizando la cooperación estratégica".

La llamada pudo haber sido en parte para asegurar a Rusia que la posición de China sobre la guerra en Ucrania no ha cambiado.

El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergey Shoigu, también visitó Beijing el fin de semana pasado y se reunió con el principal funcionario de política exterior de China, Wang Yi. Los dos funcionarios acordaron que sus países deben mantener lazos estrechos en un mundo turbulento, según informaron los medios estatales.

Putin, en su llamada con Xi, aplaudió la decisión de China de permitir la entrada sin visado a ciudadanos rusos, su asociación en energía, incluido el uso pacífico de la energía nuclear, y la cooperación de alta tecnología espacial e industrial.

También señaló que el miércoles era el comienzo de la primavera en el calendario tradicional chino y dijo que “cualquier estación es primavera en las relaciones entre Rusia y China”.

