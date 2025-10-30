Los mayores bancos chinos registran beneficios estables, pero los márgenes se reducen

PEKÍN/SHANGHÁI, 30 oct (Reuters) - Cuatro de los cinco mayores bancos estatales chinos registraron el viernes beneficios estables, pero sus márgenes se vieron presionados por la prolongada caída del sector inmobiliario y la atonía del sector manufacturero.

Aunque los mayores bancos del país han logrado aumentar sus ingresos por comisiones, la desaceleración de la economía se traduce en una menor demanda de préstamos, lo que ha reducido sus márgenes.

El Industrial and Commercial Bank of China Ltd (ICBC), el mayor banco del mundo por activos, registró un aumento del 3,29% en el beneficio neto del tercer trimestre, mientras que el China Construction Bank registró un incremento del 4,19% en el mismo periodo.

El Agricultural Bank of China Ltd tuvo una mejora del 3,7%, mientras que el Bank of Communications Co Ltd registró un incremento del 2,46% en el mismo periodo.

Los analistas afirman que los ingresos por comisiones y comercio se han convertido en fuentes más importantes de beneficios para los bancos.

Los ingresos comerciales netos del ICBC en el tercer trimestre rondaron los 8000 millones de yuanes, un 43% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que los ingresos netos no financieros del CCB en los tres primeros trimestres de este año aumentaron un 19% interanual.

Sin embargo, el crecimiento económico de China se desaceleró en el tercer trimestre a su ritmo más débil en un año, con una contracción de la actividad manufacturera en septiembre por sexto mes consecutivo.

El CCB dijo en sus resultados que en los tres primeros trimestres, "el crecimiento económico mundial siguió siendo lento, con el aumento de las barreras comerciales, el rendimiento económico divergente entre las principales economías, y la incertidumbre en las perspectivas de inflación y los ajustes de la política monetaria".

Esto se puso de manifiesto cuando los cuatro bancos informaron de un estrechamiento del margen de interés neto, un indicador clave de la rentabilidad, siendo el CCB el que registró la caída más pronunciada, del 1,4% a fines de junio al 1,36% a finales de septiembre.

Según los analistas, es probable que la reducción de márgenes continúe a medida que persistan los problemas económicos.

"Esperamos que la presión a la baja sobre el margen neto de intermediación de los bancos chinos persista hasta 2026, hasta que se produzca una recuperación significativa de la demanda de crédito", afirmó Karen Wu, CFA, de CreditSights.

Según los analistas, también es probable que la calidad de los activos se deteriore a medida que los problemas endémicos del sector inmobiliario sigan manifestándose en impagos en las carteras de los prestamistas.

Para los bancos que informaron el viernes, los índices de morosidad se redujeron levemente o se mantuvieron estables.

No obstante, para muchos de los demás bancos del país, los índices de morosidad siguen aumentando. La tasa de morosidad de los bancos comerciales rurales de China era del 2,77% a finales del segundo trimestre de este año, superior al 1,21% de los principales prestamistas estatales, según las últimas cifras oficiales. "Los riesgos para la calidad de los activos persisten en el sector inmobiliario y en los préstamos minoristas", afirmó Wu. "La morosidad de las exposiciones de los promotores inmobiliarios ha vuelto a aumentar desde el primer semestre de 2025 y esperamos que la morosidad minorista siga aumentando en los próximos 6-12 meses, sobre todo en los préstamos a microempresas y tarjetas de crédito". (US$1 = 7,1230 yuanes) (Reporte de Ziyi Tang y Engen Tham; editado en español por Carlos Serrano)