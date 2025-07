Los médicos adelantan al 3 de octubre la huelga nacional por un Estatuto Marco propio

MADRID, 16 Jul. 2025 (Europa Press) - La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han decidido adelantar al 3 de octubre la convocatoria de huelga nacional que tenían prevista para el día 10 del mismo mes, con el objetivo de mostrar su oposición al borrador de Estatuto Marco y reclamar un texto propio para la profesión médica. Así lo han anunciado después de conocer la última versión del Estatuto Marco, que el Ministerio de Sanidad presentó el pasado viernes a los sindicatos del Ámbito de Negociación y al Comité de Huelga de CESM y SMA. Para los dos sindicatos médicos, el nuevo borrador elimina algunos elementos "inaceptables" del anterior e introduce ciertos avances, pero estos son "limitados" y "puramente cosméticos", de forma que no tienen trascendencia práctica y "mantienen situaciones de maltrato y discriminación" hacia los facultativos. Por ello, han presentado un plan de acción con medidas de presión que tienen intención de adoptar durante los próximos meses. En este contexto, han llamado al conjunto de la profesión médica a sumarse a las acciones emprendidas y manifestar su rechazo al anteproyecto de Ley de Estatuto Marco. Una de las principales decisiones dentro de esta batería es la de adelantar la jornada de huelga al 3 de octubre. Según han detallado, el objetivo con ello es realizar esta convocatoria en una fecha más cercana y lograr el mayor seguimiento posible. Además, dejan abierta la posibilidad de extender el paro a otros días e incluso plantearlo como indefinido. En paralelo a la huelga, los médicos han anunciado la convocatoria de una nueva manifestación en Madrid que podría coincidir con la primera jornada de paros. Aun así, han puntualizado que la fecha definitiva está pendiente de cierre. A nivel autonómico, los distintos sindicatos confederados también emprenderán sus propias acciones, bien en forma de concentración, manifestación u otro, según la idoneidad en cada comunidad. Presentación de una propuesta de Estatuto Médico Por otra parte, CESM y SMA han detallado su intención de presentar ante el Ministerio de Sanidad una propuesta formal de Estatuto Propio del Facultativo cuando se eleve a consulta pública el anteproyecto de Ley de Estatuto Marco, mediante un documento alternativo que recogerá "peculiaridades" del colectivo médico y "equiparará" en derechos a estos profesionales con respecto al resto de trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS). Ambas organizaciones presentarán la propuesta a los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas y al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), así como a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados. En este punto, ha señalado que solicitarán una nueva ronda de reuniones con los grupos políticos para mostrarles la propuesta antes de que reciban la del Ministerio. Además, pedirán una reunión con los responsables de la Comisión de Sanidad del Parlamento Europeo, a través de la Federación Europea de Médicos Asalariados (FEMS, por sus siglas en francés), para que conozcan la situación, así como las "posibles incompatibilidades" del anteproyecto con la normativa europea en Seguridad y Salud Laboral, derecho a la conciliación, a la desconexión digital, etc. Los servicios jurídicos de CESM y SMA llevarán a cabo un profundo análisis del documento presentado por Sanidad, con el objeto de denunciar aquellos artículos que discriminen al médico con respecto al resto de profesionales en derechos laborales, y que vulnere legislación tanto española como comunitaria, en Salud Laboral, conciliación, derecho a la desconexión digital, entre otras. En último lugar, estos sindicatos intensificarán campañas en medios de comunicación y redes sociales, así como otras dirigidas a las asociaciones de pacientes, para que la población conozca la situación "real" del colectivo médico. Análisis del borrador de Sanidad CESM y SMA han analizado los cambios introducidos en el último borrador que les ha dado a conocer Sanidad. En él, reconocen avances, como la desaparición de la obligación de dedicarse en exclusiva al SNS para especialistas con menos de cinco años de antigüedad o la equiparación del reconocimiento retributivo de la jornada de guardia a la jornada ordinaria. En la misma línea, apuntan mejoras como la prohibición de que se pueda encadenar una jornada ordinaria antes o después de una guardia si se superan 17 horas continuadas; la limitación de la "devolución" de las horas de descanso anteriores y posteriores a la guardia; o el reconocimiento del tiempo dedicado a formación continuada, gestión, docencia o investigación como jornada laboral efectiva. Estos son para los sindicatos médicos algunos de los avances del nuevo borrador con respecto al que Sanidad presentó en enero. Sin embargo, según han aseverado, se trata de cambios "muy insuficientes", además de que otras modificaciones supondrían "retrocesos" y persisten aspectos "ambiguos" que perjudicarían a los profesionales. A este respecto, han señalado como puntos negativos los cambios introducidos en el modelo de clasificación de los profesionales sanitarios, que consideran "muy alejado" de sus peticiones para reconocer la formación específica del colectivo facultativo. En el ámbito de la jornada, han explicado que el modelo jornada ordinaria+jornada complementaria (guardias) se mantiene "intacto". "No hay un reconocimiento pleno del exceso de jornada como factor de sobrecarga laboral sometido a criterios de voluntariedad. No hay limitación real de las cargas horarias, ni garantías de descanso y conciliación para los facultativos, ni compensaciones justas", han denunciado.