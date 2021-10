Los médicos de familia elaboran un documento con propuestas para impulsar un nuevo modelo de AP tras la Covid-19

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ha presentado el documento 'La Medicina de Familia en la reconstrucción del SNS: propuestas para un nuevo modelo de Atención Primaria', con el objetivo de conseguir una Atención Primaria (AP) "más resolutiva, mejor organizada y más valorada" tras la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, en palabras del presidente de la organización, José Polo.

Así, Polo ha explicado que las diez propuestas que componen el documento, realizado por un grupo de trabajo formado, entre otros, por la exministra de Sanidad, Ana Pastor, "deberían ser tenidas en cuenta por parte de las administraciones sanitarias, tanto la nacional como las autonómicas, para construir un nuevo modelo de AP, preparado para asumir los retos que las necesidades asistenciales de la población presentan ahora y en el futuro".

En este sentido, ha anunciado que harán llegar las propuestas al Ministerio de Sanidad. "Pediremos cuando sea posible una reunión al más alto nivel ministerial, con la ministra, Carolina Darias, y otros responsables del Ministerio, para llevar nuestras propuestas", ha señalado.

Así las cosas, la primera reclamación del documento es poner en valor la medicina de familia y la AP, así como definir por consenso la estrategia global para AP en el SNS. Por ello, SEMERGEN pide incrementar la dotación presupuestaria de AP, para hacer posible la consecución de los objetivos propuestos.

En este sentido, otra de sus solicitudes es mejorar la dotación y organización de los recursos humanos en el ámbito de la AP; así como revisar y actualizar la cartera de servicios en AP y mejorar su dotación tecnológica. Además, SEMERGEN pide facilitar un acceso amplio y equitativo a las pruebas diagnósticas desde AP en el conjunto de CCAA.

Por otro lado, solicitan poner en marcha medidas que faciliten la coordinación real entre la AP y la Atención Hospitalaria; revisar el modelo docente y fomentar la atracción de recién graduados en medicina a la especialidad de AP, y diseñar y poner en marcha actuaciones específicas para el entorno rural.

En este sentido, los representantes del panel se han referido en primer término a la necesidad acuciante de dar visibilidad a "la importante labor que desempeña el médico de AP", poniendo en valor la importancia de lanzar acciones que mejoren la reputación de la medicina de familia.

"Devolver el prestigio al trabajo desempeñado por los facultativos de AP ayudará, entre otras cosas, a dotar de mayor atractivo a la especialidad de medicina de familia entre los recién graduados; aunque este aspecto tenga que ser complementado con una mayor presencia de la especialidad durante todo el ciclo formativo de los futuros médicos, tanto en la etapa académica como en las rotaciones formativas que los estudiantes realizan en diferentes especialidades", ha señalado Polo.

Mejor dotación y reorganización de plantillas

Por su parte, el vicepresidente de SEMERGEN, Rafael Micó, también autor del documento, se ha referido a la necesidad de mejorar la dotación y organización de los recursos humanos en el ámbito de la AP, no solo incrementando plantillas, sino implantando medidas organizativas.

"Estas medidas organizativas deben permitir una redistribución de las tareas entre las diferentes profesiones sanitarias y no sanitarias, mejorando el acceso a la atención no presencial, definiendo de forma clara la exclusión de tareas que no deben realizarse en este ámbito, mejorando procesos asistenciales que reduzcan las derivaciones inadecuadas entre niveles e invirtiendo en sistemas de información que permitan la medición de resultados y la identificación de palancas activables para la toma de decisiones", apunta el doctor.

Junto a todo ello, Micó opina que es necesario hacer un análisis de la actual cartera de servicios de AP, partiendo de una auditoría de reevaluación de los objetivos en salud e incorporando todos los procesos y actividades comunitarias, de salud pública y aquellos que se prestan en el ámbito sociosanitario.

Así, el doctor Micó ha señalado que "de esta forma, se podrá llegar a tener una cartera básica equitativa entre las diferentes CCAA, que además se corresponda con la realidad de los servicios que se prestan en nuestro ámbito asistencial".

Acceso amplio y equitativo a pruebas diagnósticas

En esta línea se ha manifestado la secretaria general de SEMERGEN, la doctora Aurora García Lerín, que también ha participado en la elaboración del documento, subrayando la necesidad de mejorar el equipamiento tecnológico, además del acceso a las tecnologías, tanto clínicas como de sistemas de información.

"Para poder llevar a cabo las actividades recogidas en la cartera de servicios, es imprescindible garantizar el acceso de los profesionales a la tecnología necesaria, incluyendo las pruebas diagnósticas pertinentes", ha explicado la doctora García.

Así, la secretaria general de SEMERGEN ha alertado de que "el acceso a las pruebas diagnósticas es muy desigual entre comunidades, lo cual, además de generar inequidades, genera retrasos diagnósticos y demoras innecesarias".

Llamamiento a las administraciones públicas

Para abordar todas estas propuestas, el doctor Polo ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas. "Es necesario partir de un acuerdo conjunto, unas prioridades consensuadas que permitan impulsar la modernización de la AP", ha destacado el presidente de SEMERGEN.

"En la actualidad, existe un Marco Estratégico de AP aprobado por el Consejo Interterritorial del SNS que cuenta con una dotación presupuestaria por parte del Ministerio de Sanidad; sin embargo, esa estrategia debe ser concretada, desarrollada e implementada con acuerdo por parte de todas las CCAA", ha apostillado el doctor.

Para Polo, "el momento es ahora, la AP no puede esperar más, ya que hay problemas acuciantes que deben resolverse ya, antes de que sea tarde; fijando prioridades, acciones para alcanzarlas y presupuesto para ejecutarlas".