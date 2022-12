Los médicos destacan el anuncio de la creación de la Agencia de Salud Pública como uno de los principales logros de 2022

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Tomás Cobo, ha destacado que una de las "cuestiones positivas" del 2022 en el ámbito médico ha sido el anuncio de la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública por parte del Gobierno.

A su juicio, "viene a cubrir una necesidad totalmente evidenciada en la pandemia y que reforzará el sistema sanitario en la vigilancia, prevención y actuación ante situaciones de peligro para la salud de la población".

En segundo lugar, Cobo ha aplaudido el nuevo Real Decreto de Especialidades, "que fortalece todos los aspectos y etapas de la formación en base a competencias y para cuya elaboración se ha escuchado a las organizaciones profesionales", ha destacado.

En tercer lugar, entre esos resultados positivos del año, ha subrayado otro nuevo Real Decreto aprobado el mes de julio, que abordará la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. "Con él, se ha apuntado a la reducción de la precariedad y la temporalidad que, en el caso de los médicos, afecta a un alarmante 50 por ciento de compañeros y, por tanto, a la calidad de la atención a los pacientes", ha afirmado.

Por otro lado, en cuanto a aspectos negativos de este año, destaca el "hartazgo" de los médicos por "las quiebras que afectan a la profesión desde hace años". "Los profesionales hemos sostenido la Sanidad durante estos últimos años, mitigando sus carencias, pero la situación se ha tornado insostenible", ha sentenciado.

En este sentido, apunta a la precariedad de los contratos, los salarios, "que son francamente inferiores a los del resto de países de Europa"; las agresiones, que van en aumento; la falta de tiempo estructural para dedicar a formación continuada o la sobrecarga laboral, "que afecta a prácticamente la totalidad de los médicos españoles".

Revisión del sns

En lo que respecta a desafíos para 2023, el presidente de los médicos pone sobre la mesa la necesidad de revisar el Sistema Nacional de Salud (SNS). "El sistema está caduco y necesitado, en primer lugar, de profundas reformas y, en segundo lugar, de que lo alejemos de los vaivenes políticos a los que está sujeto", ha asegurado.

Tal y como destaca, "con 17 servicios autonómicos de salud diferentes, se dan incoherencias absolutamente ilógicas: diferentes carteras de servicios, retribuciones desiguales entre profesionales por desempeñar un mismo trabajo y, dentro del mismo Sistema Nacional de Salud, carreras profesionales en estados de desarrollo distintos y no homologables entre comunidades autónomas".

En este sentido, ha destacado que, durante años, se ha demandado un gran pacto de Estado por la Sanidad "que blinde y proteja el modelo sanitario". "A día de hoy, continúa siendo una demanda histórica de la profesión médica, y aprovechamos el inicio de un nuevo año para reiterar esta petición. Esperamos que el 2023 sea la ansiada oportunidad para hacerlo", reclama el presidente del CGCOM.

Precisamente, al ser 2023 un año electoral, el CGCOM ha querido resaltar su papel de "asesores gratuitos" para las administraciones, así como su voluntad de "entendimiento y diálogo".

Al hilo, Cobo también ha puesto de relieve la necesidad de abordar la situación de la Atención Primaria (AP) cuanto antes. "La situación del primer nivel asistencial es realmente delicada desde hace años y, a día de hoy, es de extrema necesidad aplicar medidas urgentes e inmediatas para revertir la situación", ha precisado.

Según el Foro de Médicos de Atención Primaria, la AP necesita una financiación adecuada, los médicos suficientes para poder cubrir la demanda asistencial y para no generar demoras excesivas, necesita más tiempo para poder dedicar a cada paciente; así como disminuir la carga burocrática y las tareas que no son puramente asistenciales. "Si no lo hacemos, corremos el grave riesgo de perder nuestro modelo sanitario eje de justicia social, público, universal y gratuito", advierte Cobo.

Objetivos del cgcom para 2023

En cuanto a los retos del CGCOM, el presidente ha anunciado que continuarán trabajando en el plan de transformación digital de la corporación; en la renovación de los Estatutos para actualizarlos a las necesidades actuales; y en promover, impulsar y fomentar la formación médica continuada y prestar especial atención en la protección de los médicos y sus familias en situación de vulnerabilidad, entre otros.

"Son acciones que hemos incorporado a nuestro plan estratégico 2023, recientemente aprobado en Asamblea General, y en el que también recogemos iniciativas como la consolidación de la Escuela de la Profesión Médica como herramienta de formación, promover las relaciones de la profesión médica española en el ámbito internacional o la labor de los Observatorios y grupos de trabajo como el de Agresiones, Cambio Climático, Género y Profesión o la lucha frente a las pseudociencias", afirma.

Además, Cobo ha anunciado que, en 2023, presentarán un estudio de demografía médica que arroje luz a la "complicada" situación que vive la sanidad en materia de Recursos Humanos.

De igual forma, en el próximo año se producirá una renovación de su Código Deontológico, con el objetivo de "adaptar los principios que rigen el ejercicio de la profesión médica a nuevas situaciones y realidades sociales y profesionales que afectan a la práctica clínica y para las que el médico necesita una guía que le oriente hacia las mejores decisiones y comportamientos", ha finalizado Cobo.

Europa Press