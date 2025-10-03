Los médicos murcianos se manifiestan en contra de la propuesta del Estatuto Marco de Sanidad

Murcia, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los médicos de la Región de Murcia se han sumado este viernes por la mañana a la segunda jornada de huelga nacional convocada por el Sindicato Médico en rechazo al borrador del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad. Los facultativos se han concentrado en la puertas de los centros de salud y del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia para la lectura de un manifiesto. En él han afirmado que llevan meses reclamando un estatuto propio que "recoja las condiciones de formación y responsabilidad especiales de la profesión médica y facultativa". Además, exigen un Ámbito de Negociación "propio" en el que puedan "abordar nuestras particularidades".

Desde el sindicato, consideran "un atropello intolerable a los derechos de los médicos y facultativos" la propuesta de Sanidad que, a su parecer, "pone en visible riesgo el futuro de la sanidad pública". El manifiesto ha continuado lamentado que los avances en las negociaciones "han sido muy pocos" y que ahora se encuentran "frente a una supresión inasumible de derechos laborales de los profesionales".

Así, los médicos han criticado que la propuesta del Ministerio les impide asumir ratios adecuadas y les deja sin incentivos para los puestos de difícil cobertura, "sin negociación ni criterios comunes". También están en contra de la eliminación del Plan de Conciliación y de que les deje sin el 100% del sueldo en IT, maternidad o riesgo y sin negociación de las vacaciones en mesas sectoriales.

Tampoco están de acuerdo con que se implanten las convocatorias de OPE cada 3 años y no cada 2, ni con que establezca una movilidad forzosa "sin preaviso suficiente". Asimismo, también aseguran que "no da una solución" en cuestión de jornada y suprime la "retribución justa" de las guardias, las cuales exigen que se "remuneren igual que la hora ordinaria, como mínimo, y que computen de cara a la jubilación".

Por último, señalan que en la propuesta "no hay límites de jornada ni descanso cuando los recursos son escasos". Desde el Sindicato Médico piden que el Ministerio retire esta propuesta de estatuto "y se siente a negociar una norma específica que regule sus especiales condiciones".