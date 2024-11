Los medios estatales chinos advierten a trump de una guerra arancelaria mutuamente destructiva

Por Joe Cash

PEKÍN, 27 nov (Reuters) - Los medios de comunicación estatales de China advirtieron al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que su promesa de imponer aranceles adicionales a los productos chinos por los flujos de fentanilo podría arrastrar a las dos principales economías del mundo a una guerra arancelaria mutuamente destructiva. Trump, que asumirá el cargo el 20 de enero, dijo el lunes que impondría "un arancel adicional del 10%, además de cualquier arancel adicional", a las importaciones procedentes de China hasta que Pekín tomara medidas drásticas contra el tráfico de los precursores químicos utilizados para fabricar la droga mortal. Las dos superpotencias fijan sus posiciones ante el regreso del expresidente a la Casa Blanca. El primer mandato de Trump desembocó en una guerra comercial que desestabilizó las cadenas de suministro mundiales y perjudicó a todas las economías al dispararse la inflación y los costes de los préstamos.

Los editoriales de los portavoces del Partido Comunista de China, China Daily y Global Times, advirtieron a última hora del martes al próximo presidente estadounidense que no convierta a China en "chivo expiatorio" de la crisis del fentanilo en Estados Unidos ni "dé por sentada la buena voluntad de China en materia de cooperación antidroga." "La excusa que ha dado el presidente electo para justificar su amenaza de imponer aranceles adicionales a las importaciones procedentes de China es descabellada", afirmó China Daily. "No hay ganadores en las guerras arancelarias. Si Estados Unidos sigue politizando las cuestiones económicas y comerciales utilizando aranceles, no dejará indemne a ninguna de las partes." Los economistas han empezado a rebajar sus objetivos de crecimiento para 2025 y 2026 de la economía china —de un valor de 19 billones de dólares— en previsión de los nuevos aranceles prometidos por Trump durante la campaña electoral, y advierten a los estadounidenses de que se preparen para un aumento del coste de la vida. "Por ahora lo único que sabemos con certeza es que los riesgos en este ámbito son altos", dijo Louis Kuijs, economista jefe para Asia de S&P Global Ratings, que el domingo rebajó su previsión de crecimiento de China para 2025 y 2026 al 4,1% y al 3,8%, respectivamente.

"Lo que asumimos en nuestra línea de base es un aumento generalizado (de los aranceles) de alrededor del 14% actual al 25%. Por lo tanto, lo que asumimos es un poco más del 10% en todas las importaciones de China." Trump amenaza a Pekín con aranceles mucho más altos que los del 7,5%-25% aplicado a los productos chinos durante su primer mandato. "China ya tiene una plantilla para hacer frente a la anterior política arancelaria de Estados Unidos", dijo el Global Times citando a Gao Lingyun, analista de la Academia China de Ciencias Sociales en Pekín. "Utilizar asuntos antinarcóticos para aumentar los aranceles sobre los productos chinos es insostenible y poco convincente", añadió Gao. El presidente chino, Xi Jinping, dijo al ex primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, que la economía de China seguiría creciendo y desarrollándose a largo plazo durante una reunión en Pekín el martes, después de los comentarios de Trump, dijo la agencia estatal de noticias Xinhua.

Según medios, Lee dijo a Xi que "nadie debería subestimar la determinación del pueblo chino para que su nación tenga éxito y se mantenga firme en el mundo", un comentario que, según otro artículo del Global Times, "también iba dirigido a algunas personas de (la) comunidad internacional."

Los beneficios de las empresas chinas cayeron un 10% interanual en octubre, según los datos publicados el miércoles, lo que muestra cómo a las empresas les está costando seguir siendo rentables en una economía que esta vez es mucho más vulnerable a los choques comerciales. En una encuesta realizada por Reuters la semana pasada, los economistas esperaban aranceles adicionales por parte de Estados Unidos de entre el 15% y el 60%. La mayoría afirmó que Pekín necesitará inyectar más estímulos para impulsar el crecimiento económico y compensar la presión sobre las exportaciones.

Segunda guerra comercial

Trump dijo previamente que introduciría aranceles superiores al 60% sobre los productos chinos.

La amenaza está poniendo nervioso al complejo industrial chino, que vende bienes por valor de más de 400.000 millones de dólares anuales a Estados Unidos y cientos de miles de millones más en componentes para productos que los estadounidenses compran en otros países. Su elección del abogado comercial Jamieson Greer como nuevo representante comercial de Estados Unidos asciende a un veterano clave de la guerra comercial del primer mandato de Trump contra China y apunta a unos cuatro años difíciles para los negociadores comerciales de todo el mundo.

Greer fue jefe de gabinete de Robert Lighthizer, el arquitecto de los aranceles originales de Trump sobre importaciones chinas por valor de unos 370.000 millones de dólares y de la renegociación del tratado de libre comercio de América del Norte con Canadá y México. El presidente electo parece dispuesto a romper ese acuerdo en su primer día en el cargo.

El lunes, Trump también prometió imponer aranceles del 25% a los productos procedentes de México y Canadá, afirmando que los vecinos de Estados Unidos no estaban haciendo lo suficiente para impedir que las drogas y los inmigrantes cruzaran sus fronteras.

Sin embargo, China puede esperar llevarse la peor parte de los esfuerzos de Trump para reducir el déficit comercial de Estados Unidos y lograr el "renacimiento de la fabricación" que prometió en campaña.

"Lo que el futuro traerá en este frente es difícil de decir", dijo Kuijs de S&P Global. "Hay muchas incertidumbres. Todavía queda mucho para llegar al gran aumento del 60%". (Información de Joe Cash; edición de Jacqueline Wong y Kim Coghill; edición en español de Jorge Ollero Castela)

Reuters