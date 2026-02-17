Los mercados asiáticos, cautelosos ante las negociaciones entre EEUU e Irán

Por Scott Murdoch

SÍDNEY, 17 feb (Reuters) -

Los mercados financieros asiáticos adoptaban un tono cauteloso el martes en una jornada con poco volumen de operaciones debido a los festivos, mientras que los precios del petróleo se mostraban dispares antes de las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán en Ginebra.

Los mercados de China, Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur estaban cerrados el martes por las vacaciones del Año Nuevo Lunar. Los mercados estadounidenses cerraron el lunes por el Día de los Presidentes. El Nikkei de Japón bajaba un 0,9%, mientras que en Australia, el S&P/ASX200 subía un 0,24%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años bajaban 2,5 puntos básicos hasta el 4,029% el martes. En Japón, el rendimiento de los bonos del Estado a 20 años caía 5,5 puntos básicos, hasta el 3,025%. El rendimiento a 30 años bajaba 6 puntos básicos, hasta el 3,025%. Los rendimientos se mueven de forma inversa a los precios. La subasta de bonos a 5 años celebrada a primera hora del día tuvo un resultado débil, lo que significó que el rendimiento de los bonos del Estado japonés a 5 años retrocedía 4,5 puntos básicos hasta el 1,625%. Los futuros del Nasdaq bajaban un 0,8% y los del S&P 500 un 0,4%. El índice del dólar, que mide la moneda estadounidense frente a sus principales rivales, seguía prácticamente estable en 97,12, tras una pequeña subida del 0,2% durante la noche.

La debilidad de la economía japonesa siguió siendo el centro de atención el martes, un día después de que se publicaran unas cifras del PIB mucho más bajas de lo esperado.

El lunes, el país informó de que en el cuarto trimestre, muy por debajo del 1,6% previsto, ya que el gasto público lastró la actividad. El martes, el yen japonés bajaba un 0,3% frente al dólar, hasta situarse en 153,05 por dólar.

Las débiles cifras ponen de relieve los retos a los que se enfrenta la primera ministra Sanae Takaichi y deberían respaldar su apuesta por un estímulo fiscal más agresivo, según los economistas.

El Banco de Japón se reunirá de nuevo en marzo para decidir los tipos de interés, y los operadores estiman que las posibilidades de una subida sean escasas. Los economistas encuestados por Reuters el mes pasado preveían que el banco central esperara hasta julio antes de volver a endurecer su política.

"Es probable que el mercado haya asumido que los datos más débiles del PIB en el cuarto trimestre animarán a la primera ministra Takaichi a ofrecer un apoyo fiscal adicional y reducir el impuesto sobre las ventas de alimentos", escribieron los analistas de NAB en una nota.

"Las previsiones de subida de tipos por parte del Banco de Japón bajaron ligeramente tras los datos del PIB, con solo 4 puntos básicos previstos para la reunión de marzo y 16 puntos básicos para abril".

El banco central de Australia afirmó el martes que había llegado a la conclusión de que la inflación se mantendría obstinadamente alta si no hubiera subido los tipos de interés como lo hizo este mes, y que aún no estaba seguro de si sería necesario un mayor endurecimiento.

LOS INVERSORES SE MUESTRAN CAUTELOSOS ANTE LAS NEGOCIACIONES ENTRE EEUU E IRÁN

Los precios del petróleo eran dispares antes de las conversaciones entre EEUU e Irán destinadas a reducir la tensión, en un contexto de previsibles aumentos del suministro de la OPEP+.

El crudo West Texas Intermediate de EEUU subía un 0,95%, pero el movimiento incluyó toda la evolución del precio del lunes, ya que el contrato no se liquidó ese día debido a la festividad en EEUU. Los futuros del crudo Brent bajaban un 0,5% durante la sesión bursátil asiática, tras una subida del 1,33% el lunes.

La marina de la Guardia Revolucionaria de Irán realizó un simulacro en el estrecho de Ormuz el lunes, según informó la agencia de noticias semioficial Tasnim, un día antes de la reanudación de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos. El paso representa alrededor del 20% de los envíos mundiales de crudo.

(Información de Scott Murdoch; edición de Kim Coghill y Saad Sayeed; edición en español de María Bayarri Cárdenas)