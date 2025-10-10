Los mercados de Japón y China frenan Asia ante incertidumbre económica y política

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 10 oct (Reuters) -

Las bolsas asiáticas caían el viernes debido a la escalada de las tensiones económicas entre Estados Unidos y China y a la incertidumbre sobre la evolución política en Japón, que minaron la confianza de los inversores, mientras que las materias primas se tomaron un respiro tras su reciente escalada alcista.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

fluctuaba entre ganancias y pérdidas, y bajó por última vez un 0,4% al evaporarse sus ganancias de la semana después de que las acciones estadounidenses terminaran la sesión anterior con leves descensos.

Las acciones de Hong Kong

fueron las que más descendían, un 1,8%, mientras que el mercado australiano

caía un 0,1% en un contexto de volatilidad de los mercados de materias primas. En Corea del Sur, las acciones

subían un 1,4%, ampliando las ganancias del índice más rentable de la región. El yen se apreciaba un 0,2% frente al dólar y el índice bursátil Nikkei caía un 1%, suavizándose después de haber alcanzado un máximo histórico al cierre del jueves, a medida que empezaban a surgir dudas sobre si la primera ministra en funciones, Sanae Takaichi, podría repetir las políticas favorables al mercado del difunto Shinzo Abe.

Para aumentar la presión, el partido japonés Komeito abandonará la coalición gobernante liderada por el Partido Liberal Democrático (PLD), según informó el viernes la cadena pública NHK.

"Las condiciones políticas y económicas en Japón son muy diferentes hoy que en 2012, cuando se lanzó por primera vez Abenomics", escribieron los analistas de Alpine Macro en un informe de investigación. "La falta de una mayoría parlamentaria, un BOJ independiente y la ira de los votantes con una mayor inflación deberían impedir que Takaichi persiga políticas de reflación agresivas".

Los futuros de las acciones estadounidenses tocaron fondo en Asia, con la temporada de resultados empresariales del tercer trimestre que arrancará en Wall Street la semana que viene. El S&P 500 e-minis

subía un 0,1%, mientras que el índice del dólar estadounidense

, que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas, bajaba un 0,1%, manteniéndose cerca de un máximo de dos meses en 99,37.

Las acciones chinas descendían, con el CSI 300 perdiendo un 1,4%

después de que Pekín ampliara el jueves sus controles sobre las exportaciones de tierras raras, endureciendo el control sobre el sector antes de las conversaciones entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

Pekín también intensificó la aplicación de sus restricciones a la importación de chips, con el objetivo de reducir la dependencia de las empresas tecnológicas nacionales de productos estadounidenses como los procesadores de inteligencia artificial de Nvidia, informó el viernes el Financial Times. Reuters no pudo verificar inmediatamente el informe. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia caía hasta el 4,1247%, frente al 4,148% del cierre del jueves en Estados Unidos.

Las expectativas de los operadores de que la Reserva Federal flexibilice la política monetaria en su reunión del 29 de octubre siguen siendo sólidas, con una probabilidad del 94,6% de que se produzca un recorte de tipos de 25 puntos básicos, según la herramienta FedWatch de CME Group.

Los mercados regionales siguen en camino de uno de sus mejores años en una década, superando firmemente las ganancias de sus homólogos estadounidenses, mientras el paquete de políticas económicas y aranceles del presidente Trump provoca una oleada de pedidos en toda la región para satisfacer la floreciente demanda de hardware tecnológico vinculado a la inteligencia artificial.

"A pesar de los buenos resultados de este año y de la significativa mejora de la confianza, el posicionamiento sigue siendo ligero y los flujos apenas están regresando", escribió el jefe global de estrategia de mercado de HSBC, Murat Ulgen, en un informe de investigación.

CAMINA POR LA CUERDA FLOJA El índice japonés TOPIX caía un 1,9% después de que el ministro de Finanzas, Katsunobu Kato, expresara su preocupación por los "rápidos movimientos unilaterales en el mercado de divisas" que han debilitado el yen un 3,5% frente al dólar desde la elección de Takaichi este fin de semana.

Los precios al por mayor aumentaron un 2,7% hasta septiembre, un indicio de la persistente presión sobre los costes, que mantendrá a los mercados a la expectativa de una posible subida de tipos por parte del Banco de Japón en su reunión del 30 de octubre.

El dólar caía un 0,2% frente al yen, hasta 152,73

, en torno al nivel más débil de la moneda japonesa desde febrero, después de que Takaichi dijera el jueves que el banco central del país es responsable de fijar la política monetaria, pero que cualquier decisión que tome debe alinearse con el objetivo del Gobierno.

Sin embargo, los operadores afirman que su promesa de reafirmar la influencia del Gobierno sobre el banco central puede enfrentarse a una prueba de realidad debido a la debilidad del yen y a consideraciones políticas internas.

"El mercado espera que el Gobierno japonés adopte políticas fiscales expansivas", escriben los analistas de Bank of America en un informe de investigación.

Sin embargo, persiste una considerable incertidumbre sobre los detalles de las políticas a debate, así como sobre el alcance de la expansión fiscal.

(Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Shri Navaratnam; editado en español por Patrycja Dobrowolska)