Los mercados descuentan una probabilidad de más del 50% de que el BCE suba los tipos en julio

Por Stefano Rebaudo

6 mar (Reuters) -

Los mercados de dinero aumentaban el viernes sus apuestas por un mayor endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo y descontaban ‌más de un 50% de ‌probabilidades de una ⁠subida de tipos de 25 puntos básicos antes del verano boreal, mientras el conflicto en Oriente Medio aviva los temores inflacionistas.

Los rendimientos alemanes a corto plazo volvían a subir ligeramente y se encaminaban ​hacia su mayor ⁠subida semanal ⁠en casi tres años. El rendimiento de los bonos del Estado alemán a 10 años , referencia del bloque, se mantenía ​estable en el 2,85%, tras alcanzar un nuevo máximo mensual del 2,878%. Se encamina hacia una subida semanal ‌de 20 puntos básicos, la mayor desde marzo de 2025.

Los mercados monetarios ​están descontando un 55% de probabilidades de que el ​Banco Central Europeo suba los tipos en julio

y un 85% en diciembre .

"Creo que es demasiado pronto para dar por hecho que el BCE volverá a subir los tipos, los precios del petróleo han vuelto básicamente a los niveles de 2024", dijo Massimiliano Maxia, estratega de Allianz Global Investors.

"Si los precios de la energía siguen subiendo, entonces el panorama podría cambiar", añadió.

El crudo se encaminaba ​el viernes hacia su mayor subida semanal desde que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

LOS COMENTARIOS DE SCHNABEL, EN EL PUNTO ⁠DE MIRA

"Dado que Isabel Schnabel (miembro del consejo del BCE) tiene previsto intervenir en Nueva York al final de la sesión de hoy, es probable que ‌los participantes en el mercado estén nerviosos ante un mensaje de 'tolerancia cero' y se muestren cautelosos a la hora de posicionarse en contra de la postura agresiva del BCE", dijo Christoph Rieger, director de investigación de tipos y crédito de Commerzbank. Los rendimientos a dos años de Alemania, que son más sensibles a las expectativas políticas, subían 1,5 puntos básicos, hasta el 2,27%. Alcanzaron el 2,31% a primera hora de la sesión, su nivel más alto desde el 6 de marzo.

"Tradicionalmente, las crisis del precio del ‌petróleo tienden a ser estanflacionistas para la zona euro, lo que a menudo ha motivado al BCE a simplemente ignorar los ⁠aumentos de inflación impulsados por el petróleo", dijo Carsten Brzeski, director de estrategia macroeconómica de ING.

"Sin embargo, el riesgo ‌de este enfoque es quedarse atrás, como se pudo ver en 2022", añadió.

"No hay un ritmo ⁠preestablecido para nuestra política monetaria", dijo el jueves la presidenta Christine Lagarde. El gobernador ⁠del Banco de España, José Luis Escrivá, afirmó que, según la información actual, era "" que el banco tomara una decisión sobre los tipos de interés en la próxima reunión del Consejo de Gobierno.

"Sin embargo, si nuestro escenario central resulta ser correcto, el impacto debería ser bastante modesto y de corta duración", dijo Raphael Olszyna-Marzys, economista internacional de J. Safra Sarasin, tras argumentar ‌que la mayoría de las estimaciones indican que un aumento ​del 15% en los precios del petróleo añadiría entre 0,2 y 0,4 puntos porcentuales a la inflación general durante el próximo año y recortaría el crecimiento del PIB entre un 0,1 y un 0,3%.

"Es posible que se retrasen las bajadas de tipos, pero sigue siendo poco probable que se produzcan subidas", ‌añadió. (Información de Stefano Rebaudo; edición de Mark Potter y Sharon Singleton; edición en español de Jorge Ollero Castela)