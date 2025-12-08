Los mercados europeos cierran con pocos cambios a la espera de decisión de la Fed

(.)

Por Purvi Agarwal y Ragini Mathur

8 dic (Reuters) - Las acciones europeas cerraron el lunes a la baja, con el aumento de los rendimientos de los bonos lastrando ligeramente al índice principal, ya que la semana comenzó con cautela y con los inversores pendientes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense.

* El índice paneuropeo STOXX 600 perdió un 0,1%, a 578,38 puntos. Los principales índices regionales cotizaron mixtos, con el FTSE 100 de Londres perdiendo un 0,23% y el IBEX 35 de España subiendo un 0,1%.

* Los valores inmobiliarios fueron el mayor lastre del STOXX, con una caída del 1,6%, presionados por un repunte de los rendimientos de la deuda pública a largo plazo en todo el mundo, en medio de la preocupación por la sostenibilidad fiscal.

* El rendimiento de la deuda alemana a 30 años trepó a 3,466%, tras subir más de 10 puntos básicos la semana pasada y alcanzar su nivel más alto desde julio de 2011.

* Unos datos de producción industrial alemana mejores de lo esperado y los comentarios de Isabel Schnabel, que insinuó que el próximo movimiento del Banco Central Europeo podría ser una subida de las tasas de interés en lugar de un recorte, influyeron en los movimientos.

* Los valores de consumo básico pesaron, y Unilever bajó un 2%. El gigante de los bienes de consumo completó su escisión de Magnum, que pasó a cotizar como Magnum Ice Cream Company, con una valoración de unos 7.800 millones de euros (US$ 9.100 millones).

* L'Oreal cayó un 2% después de que la empresa francesa dijo que duplicará su participación en la firma suiza de cuidado de la piel Galderma hasta el 20%. Las acciones de Galderma subieron un 1%.

* En el lado opuesto, el sector industrial avanzó un 0,6%, liderado por las empresas de defensa. Rheinmetall sumó un 3,6%, mientras que el índice más amplio subió un 1,6% para encabezar las ganancias sectoriales.

* Los inversores también mostraron cierta cautela ante la reunión de la Reserva Federal de esta semana, en la que se espera que el banco central baje las tasas de interés en 25 puntos básicos.

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, las probabilidades de un recorte de un cuarto de punto esta semana se sitúan en el 87,6%. (Reporte de Purvi Agarwal en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)