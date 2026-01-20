Los mercados fronterizos no alcanzan su potencial económico: Banco Mundial

Por Karin Strohecker y Marc Jones

LONDRES, 20 ene (Reuters) -

Las economías de mercado fronterizas no han alcanzado su potencial en las últimas décadas, ya que sufrieron una fuerte ralentización del crecimiento de la inversión y los mercados nacionales de capitales continuaron subdesarrollados, dijo el martes el Banco Mundial.

Tras examinar 56 economías emergentes más pequeñas y de mayor riesgo, el banco dijo en su informe más reciente que el crecimiento medio de la inversión por persona en la década de 2020 se había ralentizado al 2%, menos de la mitad del ritmo de las dos décadas anteriores.

"Excluyendo un puñado de economías que se han convertido en grado de inversión en los últimos 25 años, los mercados fronterizos bien pueden ser la mayor decepción en el desarrollo económico", dijo Indermit Gill, economista jefe del banco.

Las economías fronterizas albergan a una quinta parte de la población mundial, pero solo representan el 3,1% de los flujos mundiales de capital y menos del 5% del PIB global. Además, sus poblaciones están creciendo rápidamente y se espera que aumenten en 800 millones en los próximos 25 años, más que el resto del mundo junto.

Algunos, como Ruanda tras la guerra civil de los 90, Vietnam en rápido crecimiento y Bulgaria y Rumania, miembros de la UE, se han convertido en historias de éxito. Pero para muchos otros las perspectivas son sombrías, y los datos económicos y los flujos de capital arrojan señales de alarma.

Aunque los mercados fronterizos han progresado en la apertura de sus sistemas financieros, los mercados de divisas nacionales siguen subdesarrollados, y los préstamos de los bancos e instituciones financieras locales -cruciales para el crecimiento- siguen rezagados con respecto a las economías emergentes más consolidadas.

El gasto público como porcentaje del PIB ha aumentado, pero los ingresos se han mantenido estables, lo que ha incrementado la carga de la deuda y ha contribuido a una oleada de impagos soberanos.

Zambia, Etiopía y Ghana han incurrido en cesación de pagos desde que estalló la pandemia en 2020, todas ellas en África, una región que alberga más de un tercio de las economías de mercado fronterizas.

"Necesitan inversión, necesitan, por supuesto, IED (inversión extranjera directa), y necesitan gestionar su deuda de forma mucho más eficaz dado el tipo de desafío demográfico en muchos países", dijo a Reuters Ayhan Kose, economista jefe adjunto del Banco Mundial. (Reporte de Karin Strohecker y Marc Jones. Edición de Mark Potter, editado en español por Daniela Desantis)