Los miembros del Salón de la Fama Terrell Owens y Pudge Rodriguez le dan la bienvenida a un nuevo integrante: Morgan™

El 25 de junio, en Las Vegas, Pavan Agarwal, director ejecutivo de Sun West Mortgage Company, Inc. se juntará en el escenario con los miembros del Salón de la Fama Terrell “TO” Owens e Ivan “Pudge” Rodriguez para presentar a Morgan™ en el Salón de la Fama. Estas dos leyendas del deporte exhibirán Game On. En dicho evento se mostrará Morgan™, la tecnología de hipotecas empática desarrollada recientemente por Sun West que elimina el estrés, la ansiedad, la incertidumbre y el riesgo del proceso de comprar una vivienda incluso para quienes tienen antecedentes de créditos y laborales complejos, haciendo que sea más sencillo para todas las personas involucradas.

En el evento también se beneficiará a The Autism Community in Action (TACA) con la donación de 10 000 dólares de Sun West en función de quienes asistan al evento presencialmente o mediante la transmisión en directo.

Ivan “Pudge” Rodriguez, embajador de Sun West, señaló: “Me complace mucho juntarme con TO y todos mis amigos en Las Vegas. Sun West hace realidad el sueño de la casa propia para cada vez más personas y me entusiasma ayudar a presentar Morgan™.” Terrell “TO” Owens agregó: “El fútbol americano y el béisbol son el pilar de los deportes estadounidenses, y Pudge y yo no podemos esperar: ¡se trata de Game on!”

El evento abre sus puertas a todos. Para inscribirse, visite https://www.swmc.com/gameon/.

Acerca de Sun West Mortgage Company (NMLS ID 3277):

At Sun West Mortgage Company, Inc. nos dedicamos a ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Para lograr esto, capacitamos a nuestros oficiales de crédito para que puedan encontrar excelentes tasas y brindar las opciones de préstamo más adecuadas para cada cliente, a una velocidad asombrosa. Nuestro enfoque en la tecnología nos ha dado una ventaja en la industria hipotecaria para ofrecer algunos de los tiempos de respuesta más rápidos disponibles, ¡para que el cliente pueda acceder a la casa de sus sueños lo antes posible!

Estamos comprometidos con nuestros valores fundamentales en personas, experiencia, tecnología y productos. Sun West se fundó en 1980 con la perspectiva de "los clientes primero" y el deseo de hacer que el proceso de la hipoteca sea fácil y sin estrés para los posibles propietarios. Desde entonces, Sun West presta servicios a una cartera de préstamos de miles de millones de dólares y tiene licencia en 48 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. Nuestros 41 años de experiencia se han transmitido a todos aquí en Sun West a través de un excelente liderazgo y capacidades.

Sun West Mortgage Company, Inc. actúa como prestamista y ofrece financiación a prestatarios calificados. TACA, organización externa, no está afiliada a Sun West Mortgage Company, Inc. El nombre TACA es propiedad de TACA. Ivan Rodriguez es vocero contratado por Sun West Mortgage Company, Inc. Para obtener información sobre licencias, visite: www.nmlsconsumeraccess.org.

Para conocer la lista completa de información sobre licencias, visite http://www.swmc.com/swmc/disclaimer.php . Visite https://www.swmc.com/TXdis.php para ver el Aviso de Quejas y Divulgación de Servicios de Texas. En todas las jurisdicciones, el sitio de licencia principal de Sun West Mortgage Company, Inc. es 6131 Orangethorpe Avenue, Suite 500, Buena Park, CA 90620. Teléfono: (800) 453-7884.

