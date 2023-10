Los miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) han ratificado este lunes el acuerdo alcanzado con los estudios de Hollywood a finales de septiembre y que puso fin a una huelga que paralizó las producciones de gran parte de la industria cinematográfica del país durante cinco meses.

"El 99 por ciento de los miembros del WGA han votado a favor de ratificar el MBA --Acuerdo Básico Mínimo, el convenio colectivo que cubre los beneficios, derechos y protecciones para la mayor parte del trabajo realizado por los miembros de la WGA)-- de 2023", ha publicado el sindicato en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

"No habríamos sido capaces de lograr este contrato que cambia la industria sin la jefa negociadora del WGA, Ellen Stutzman, los copresidentes del Comité Negociador Chris Keyser y David A. Goodman, y todo el Comité Negociador del WGA, así como los representantes de huelga, los coordinadores de sindicato y el personal que apoyó cada parte de la negociación y la acción de huelga. Gracias a todos", ha concluido el WGA.

El WGA se declaró en huelga el 2 de mayo y el paro laboral ha alcanzado su día 145 este sábado, colocándolo a dos semanas de la huelga más larga en la historia del sindicato, que duró 154 días en 1988. Por su parte, el Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA) se unió a la huelga el 14 de julio en solidaridad con los guionistas.

Respecto a la Inteligencia Artificial (IA), esta no podrá ser usada para escribir ni reescribir material, y no podrá ser usada para perjudicar los derechos del escritor, que sí podrá usar la IA con el consentimiento de la empresa, que a su vez no podrá obligar a usarla. Además, los guiones no podrán ser usados para entrenar a los diferentes sistemas de Inteligencia Artificial.