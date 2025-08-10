Los miembros europeos del Consejo de Seguridad condenan la operación israelí

MADRID, 10 Ago. 2025 (Europa Press) -

Los miembros europeos del Consejo de Seguridad, entre ellos Francia y Reino Unido como miembros permanentes, han condenado al unísono la nueva operación israelí en la Franja de Gaza en una declaración previa a la reunión del máximo órgano ejecutivo de la ONU que ha comenzado este domingo.

"Condenamos la decisión del Gobierno de Israel de ampliar aún más sus operaciones militares en Gaza", han manifestado en una declaración conjunta los representantes de Reino Unido, Dinamarca, Francia, Grecia y Eslovenia, contra un plan que "podría violar el derecho internacional humanitario.

"Instamos a Israel a revocar urgentemente esta decisión y a no implementarla y reiteramos que cualquier intento de anexión o de ampliación de asentamientos viola el derecho Internacional", han añadido.

Los representantes europeos se han declarado convencidos de que "la ampliación de las operaciones militares solo pondrá en peligro la vida de todos los civiles en Gaza, incluidos los rehenes restantes, y provocará más sufrimiento innecesario".

En línea con declaraciones previas de sus gobiernos, los representantes reiteran no obstante que las milicias palestinas, con las del movimiento islamista Hamás a la cabeza, deben liberar inmediatamente a todos los rehenes y que la organización "no participar en el futuro gobierno de Gaza, donde la Autoridad Palestina (el Gobierno palestino en Cisjordania) debe desempeñar un papel central".

En cualquier caso, la operación israelí "empeorará la ya catastrófica situación humanitaria en Gaza y corre el riesgo de provocar más muertes y desplazamientos masivos de civiles palestinos", según los representantes europeos, quienes coinciden que los gazatíes pasan tanta hambre que "corren el riesgo de morir en los centros de distribución de ayuda para alimentar a sus familias.

"Esta crisis ha sido provocada y hacen falta medidas urgentes para detener la hambruna e incrementar la ayuda a Gaza", han añadido antes de terminar con un "claro mensaje para Israel: levantar las restricciones a la entrega de ayuda para que la ONU y sus socios humanitarios establecidos puedan operar de forma segura y a gran escala, de acuerdo con los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia".