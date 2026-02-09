Los migrantes deportados bajo el acuerdo de Reino Unido y Francia carecían de traductores y asesoría

Por Layli Foroudi

PARÍS, 9 feb (Reuters) -

Los migrantes deportados de Reino Unido a Francia en virtud del nuevo programa "uno entra, uno sale" no tuvieron suficiente acceso a traductores, asesoramiento jurídico o información sobre lo que les sucedería a continuación, según dijeron los inspectores en un informe publicado el lunes.

A las veinte personas expulsadas en un vuelo en noviembre se les ofreció un intérprete que hablaba árabe y francés, pero casi ninguna de ellas conocía esos idiomas, según dijo la inspección penitenciaria de Reino Unido en su primer informe sobre el programa, que se puso en marcha en julio.

Sabían que iban a ser deportados a Francia, pero no sabían qué les esperaba allí, "lo que aumentó la ansiedad de algunos", según el informe.

Se les proporcionaron los números de teléfono de bufetes de abogados, pero muchos dijeron que los abogados no querían aceptar sus casos, añadió.

En virtud del acuerdo, una persona que llega a Reino Unido en una pequeña embarcación puede ser detenida y devuelta a Francia, y un número igual de migrantes es entonces autorizado a viajar de Francia a Reino Unido a través de una nueva ruta legal.

El objetivo declarado es persuadir a los migrantes de que no se arriesguen a realizar la peligrosa e irregular travesía desde Francia y desarticular las bandas de traficantes de personas.

La ministra del Interior de Reino Unido, Shabana Mahmood, dijo la semana pasada que 305 personas han sido expulsadas de Reino Unido y 367 traídas como parte del programa.

Grupos de derechos humanos han afirmado que el programa es arbitrario, carece del debido proceso y no tiene en cuenta el bienestar de los migrantes.

Un grupo de expertos, entre los que se encuentran siete relatores especiales de la ONU, pidió el fin del programa el año pasado en una carta dirigida a los Gobiernos de Reino Unido y Francia, alegando que "puede dar lugar a graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos" y que les preocupaba que no se estuvieran detectando los indicadores de tráfico de personas.

