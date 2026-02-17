Los migrantes en Libia, incluidas las niñas, se enfrentan a violaciones y torturas, según la oficina de la ONU

Por Matthias Williams

17 feb (Reuters) - Los migrantes en Libia, incluidas las niñas, corren el riesgo de ser asesinados, torturados, violados o sometidos a esclavitud doméstica, según un informe de la ONU que pide una moratoria en el retorno de los barcos de migrantes al país hasta que se garanticen los derechos humanos.

Libia se ha convertido en una ruta de tránsito para los migrantes que huyen del conflicto y la pobreza hacia Europa a través del Mediterráneo desde la caída en 2011 del dictador Muamar el Gadafi tras un levantamiento respaldado por la OTAN. El conflicto ha dividido al país en facciones occidentales y orientales desde 2014.

En los últimos años, la Unión Europea y los Estados miembros de la UE han apoyado y formado a la guardia costera libia, que devuelve a los migrantes detenidos en el mar a centros de detención, y han financiado programas de gestión de fronteras libios.

Un informe publicado el martes por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas afirma que los migrantes son detenidos y secuestrados por redes criminales de tráfico, a menudo vinculadas a las autoridades libias y a redes criminales en el extranjero.

"Se les separa de sus familias, se les detiene y se les traslada a centros de detención sin el debido proceso, a menudo a punta de pistola, en lo que equivale a una detención arbitraria", dijo Thameen Al-Kheetan, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, en una rueda de prensa en Ginebra.

La misión de Libia en Ginebra no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Las autoridades libias han negado anteriormente cualquier abuso sistemático contra los migrantes.

El informe se basa en entrevistas con casi 100 migrantes, solicitantes de asilo y refugiados de 16 países de África, Oriente Medio y Asia meridional. Las entrevistas se realizaron dentro y fuera de Libia.

El reporte cita el caso de una mujer eritrea que estuvo detenida durante más de seis semanas en una casa de tráfico de personas en Tobruk, en el este de Libia. "Ojalá hubiera muerto. Fue un viaje infernal", dijo.

"Diferentes hombres me violaron muchas veces. Niñas de tan solo 14 años eran violadas a diario", dijo. Los agresores la liberaron después de que su familia pagara un rescate.

El informe, que abarca el periodo comprendido entre enero de 2024 y diciembre de 2025, describe casos de hombres obligados a trabajar sin remuneración ni comida suficiente, y de niñas separadas de sus madres.

"Los hombres utilizaban métodos humillantes con las mujeres, por ejemplo, obligándolas a desnudarse delante de otros migrantes, hombres y mujeres, antes de violarlas públicamente, torturarlas y golpearlas", dijo Suki Nagra, representante de Derechos Humanos de la ONU en la misión de la ONU en Libia, en la rueda de prensa.

El documento hizo hincapié en la importancia de las operaciones de búsqueda y rescate para salvar la vida de los migrantes en el mar, pero instó a la comunidad internacional a detener los retornos a Libia hasta que se garanticen las salvaguardias adecuadas en materia de derechos humanos. (Información de Ludwig Burger y Matthias Williams; edición de Thomas Seythal y Alexandra Hudson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Daniela Desantis)