Los migrantes en Libia son víctimas de violencia y abusos sistemáticos, según una oficina de la ONU

17 feb (Reuters) -

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijo el martes que los migrantes en Libia son víctimas de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluyendo asesinatos y torturas, y pidió que se ponga fin a las interceptaciones y devoluciones de embarcaciones de migrantes en el mar.

Según un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la Misión de Apoyo de la ONU, los migrantes son detenidos y secuestrados por redes criminales de tráfico, a menudo vinculadas a las autoridades libias y a redes criminales en el extranjero. (Información de Ludwig Burger; edición de Thomas Seythal; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)