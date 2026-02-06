Los Minions tendrán su momento olímpico: patinador español recibe aprobación final para su música

MILÁN (AP) — Los traviesos Minions tendrán su momento olímpico después de todo

Tomas-Llorenc Guarino Sabate obtuvo la aprobación final que necesitaba para su música el viernes, lo que le permitirá al patinador artístico español realizar su programa corto —con un popurrí de la película animada de Universal Pictures e Illumination Entertainment— cuando comience la competencia masculina en los Juegos de Milán-Cortina el martes por la noche

Sabate había estado realizando el programa favorito de los fanáticos durante toda la temporada, pensando que tenía la aprobación adecuada a través de un sistema llamado ClicknClear para usar cuatro cortes de música de Minions. La semana pasada, Universal Studios le pidió que proporcionara más detalles sobre la música y el atuendo inspirado en los Minions que había estado usando

Pudo obtener rápidamente la aprobación para dos cortes de música, y Sabate consiguió un tercero contactando directamente al artista, un compatriota español. El obstáculo fue la canción "Freedom" del músico y productor estadounidense Pharrell Williams

Esa aprobación finalmente llegó el viernes, unas dos horas antes de que el programa de patinaje artístico olímpico comenzara con el evento por equipos

“¡Estoy tan feliz de anunciar que lo hemos logrado! Hemos asegurado las licencias para las cuatro canciones, y podré patinar con los Minions en los Juegos Olímpicos. No ha sido un proceso fácil, pero el apoyo de todos los que han seguido mi caso ha sido clave para mantenerme motivado y optimista estos últimos días”, escribió Sabate en las redes sociales

En un momento, la situación de Sabate se había vuelto tan grave que comenzó a practicar su programa corto inspirado en los Bee Gees del año pasado. Pero a medida que se conocía su situación, y comenzó a obtener la aprobación para parte de la música, sus esperanzas de interpretar su rutina con los Minions comenzaron a crecer

Incluso practicó el programa, que comienza con risas de los personajes, durante una sesión temprana el jueves. A la mañana siguiente, la Real Federación Española de Deportes de Hielo anunció que el problema de derechos de autor había sido resuelto

"Quiero agradecer a ClickClear y a la RFEDH, así como a Universal Pictures, Pharrell Williams, Sony Music y Juan Alcaraz por gestionar los derechos en tan poco tiempo para que pueda realizar mi programa en Milán", dijo Sabate

El problema de derechos de autor se ha convertido en un dolor de cabeza para el patinaje artístico, donde durante años los patinadores solo podían usar música sin palabras, generalmente considerada parte del dominio público. Pero cuando las reglas cambiaron en 2014, y se comenzó a usar música más moderna en la competencia, algunos artistas comenzaron a objetar que su trabajo se usara sin el permiso adecuado

La dos veces medallista mundial Loena Hendrickx de Bélgica también tuvo problemas de derechos de autor antes de los Juegos Olímpicos

La belga había estado realizando su programa corto con "Ashes" de Celine Dion de la película "Deadpool 2". Pero después del campeonato europeo el mes pasado, su hermano y entrenador, Jorik Hendrickx, y el coreógrafo Adam Solya se preocuparon de que la música no fuera aprobada para los Juegos Olímpicos, y decidieron cambiar la banda sonora en el último momento

Hendrickx ahora está realizando un programa ligeramente modificado con "I Surrender", otra canción de Dion, que tiene el mismo ritmo y sensación que "Ashes". Pudo obtener permiso para esa pieza porque es parte del catálogo de licencias de ClicknClear

Sabate de 26 años no es considerado un contendiente a medalla en los Juegos Olímpicos; fue vigésimo en el campeonato mundial el año pasado, pero después de la semana pasada, se espera que tenga mucho apoyo cuando lleve a los Minions con él el martes por la noche

“En este momento, solo quiero darlo todo en el hielo y realizar un programa digno del amor que he recibido de todo el mundo. Estoy emocionado por el amor que un pequeño patinador de una pequeña federación ha recibido”, dijo Sabate

