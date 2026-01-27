Los ministros alemán y francés quieren impulsar la competitividad de la UE con un nuevo formato

Por Christian Kraemer

BERLÍN, 27 ene (Reuters) -

Los ministros de Economía de Alemania y Francia quieren reforzar la competitividad dentro de la Unión Europea introduciendo un nuevo formato de las seis principales economías del bloque, según se desprende de una carta del ministro alemán a la que tuvo acceso Reuters.

Las economías de la UE intentan reducir su dependencia de la importación de materias primas esenciales de países como China y hacer frente al temor de que los aranceles comerciales y la fragmentación de los mercados globales puedan socavar el crecimiento y la inversión.

"Para sobrevivir en una situación geopolítica cada vez más impredecible, Europa debe hacerse más fuerte y resistente", escribió Lars Klingbeil en una carta a sus homólogos fechada el lunes, en la que añadía que seguir como hasta ahora no podía ser una opción.

Klingbeil y el ministro francés de Economía han invitado a sus homólogos de Polonia, España, Italia y Países Bajos a una videoconferencia el miércoles para iniciar un nuevo foro de debate.

El objetivo es aclarar cómo pueden acelerarse y hacerse más ambiciosas las medidas europeas, escribió Klingbeil.

Entre los objetivos concretos figuran crear mejores condiciones de financiación para las nuevas empresas de rápido crecimiento, reforzar el euro como valor refugio, coordinar mejor el gasto europeo en defensa y hacer más resistentes las cadenas de suministro, añadió. (Información de Christian Kraemer; redacción de Madeline Chambers; edición de Ludwig Burger; editado en español por Patrycja Dobrowolska)