Los ministros de Administración Pública y Asuntos Regionales abandonan Forza Italia tras la caída de Draghi

La ministra de Asuntos Regionales, Mariastella Gelmini, y el ministro de Administración Pública Renatto Brunetta, han anunciado este viernes que abandonan su partido, Forza Italia, por no apoyar al primer ministro en funciones, Mario Draghi, durante la cuestión de confianza celebrada esta semana en el Senado y que ha propiciado finalmente la dimisión del mandatario.

"En un momento dramático para el país, con una guerra en el corazón de Europa y en una crisis económica sin precedentes, una fuerza política pro-europea y liberal habría elegido, sin lugar a dados, mantenerse al lado de Draghi", ha lamentado Gelmini.

Así, ha señalado que la conservadora Forza Italia "ha dado la espalda a los italianos, a las familias, empresas y clases productivas, y ha pasado el cetro a Matteo Salvini", líder del ultraderechista Liga.

"Esta Forza Italia no es el partido en el que yo me he mostrado activa durante casi 25 años. No puedo permanecer un minuto más con ellos", ha aseverado, según informaciones de la agencia Adnkronos.

Por otra parte, ha expresado que "nunca imaginó que Forza Italia y Liga estarían al mismo nivel que le Movimiento 5 Estrellas" y ha afirmado que "era necesario tener el coraje de poner al país en primer lugar y decir que no al populismo". "La crisis en el Gobierno ha sido provocada por (Giuseppe) Conte y el Movimiento 5 Estrellas, pero no creí que Forza Italia y Liga estarían a su lado para ver caer el Gobierno de Draghi en estos momentos", ha insistido.

"Este es un gesto de absoluta irresponsabilidad y del que no puedo sino distanciarme. Por eso dejo Forza Italia", ha remachado.

Brunetta se ha sumado a Gelmini y ha acusado a la formación de "traicionar la historia y sus valores". "No soy yo el que se va sino Forza Italia, o lo que queda de ella, que es quien se ha ido y ha negado la historia", ha puntualizado.

"Al no votar a favor de Draghi, mi partido se ha desviado de sus valores fundacionales y su cultura: el europeísmo, liberalismo y la economía de mercado", ha dicho antes de recalcar que se siente "orgulloso de haber servido al país como ministro en el Gobierno" de Draghi.

En este sentido, ha tachado de "irresponsables" a aquellos que han "elegido el interés partidista por delante de los intereses del país en un momento tan crítico". "Han sacrificado a un campeón como Draghi, motivo de orgullo para Italia, ante el oportunismo electoral más miope", ha destacado.