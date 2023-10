Los ministros de Defensa de la OTAN buscan este mi√©rcoles renovar el apoyo militar a largo plazo a Ucrania, tras registrarse las primeras grietas entre aliados, con la vista puesta en mandar una se√Īal firme frente a Rusia y evitar que el conflicto se cronifique.

Los aliados se dar√°n cita en el cuartel general de Bruselas con el nuevo ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, en el marco del grupo de Ramstein, una cita de la que se espera que salgan nuevos compromisos con el Ej√©rcito ucraniano tambi√©n por parte de Espa√Īa, en el contexto del respaldo aliado para liberar territorio ocupado por el Ej√©rcito ruso.

La OTAN es consciente de que Ucrania entra en un "periodo complicadísimo" y de que, con una contraofensiva que ha logrado solo avances lentos y localizados, la respuesta aliada pasa por reforzar los sistemas antiaéreos ucranianos y permitir el avance terrestre con más vehículos blindados ante un escenario de guerra de artillería.

"Preveo que se hará hincapié sobre todo en la defensa antiaérea y la munición, aunque sin duda los ucranianos presentarán otras peticiones", ha explicado la embajadora de Estados Unidos ante la organización, Julianne Smith, sobre el tipo de ayuda que ofrecerán los aliados. Este tipo de armamento se antoja "clave" para impulsar a Ucrania en el tipo de batalla que libra contra Rusia y para defender las infraestructuras civiles que serán blanco de los misiles rusos durante el invierno.

"Queremos asegurarnos de que los ucranianos dispongan este invierno de los medios de defensa aérea que necesitan para reforzar sus infraestructuras críticas y garantizar que los esfuerzos rusos por dejar a los ucranianos a oscuras y en el frío no tengan éxito", ha indicado la embajadora estadounidense.

Desde la organización militar se entiende que "no hay otra respuesta" posible que redoblar el suministro de ayuda letal a Kiev, ante una Rusia que no ha dado muestras de querer sentarse en una mesa de negociación y que busca generar fatiga en el apoyo de los socios de Ucrania.

Si de un lado Vladimir Putin quiere perpetuar el conflicto y ganar tiempo para recuperar su Ejército y revitalizar su industria militar, del otro, la receta de los aliados pasa por aumentar el flujo de armamento que entregan a Ucrania. Eso si, sigue sin estar sobre la mesa el envío de aeronaves de combate a Kiev, con serias dudas entre algunos aliados de su efectividad, por lo que la OTAN opta por intensificar la entrega de armamento a Ucrania.

Todo esto cuando empiezan a notarse las dificultades de los miembros del bloque militar para mantener el respaldo a largo plazo. Como se√Īala una fuente aliada, muchos de los pa√≠ses de la OTAN experimentan que sus arsenales "no son un pozo sin fondo". As√≠ las cosas, los titulares de Defensa tendr√°n el foco puesto tambi√©n en reforzar la producci√≥n militar para dar respuesta a las peticiones de Kiev y a mantener un nivel en las reservas que garantice la seguridad nacional de los aliados.

En todo caso la cita servirá para despejar las dudas generadas por Estados Unidos, cuya parálisis presupuestaria afecta a las partidas de ayuda militar a Ucrania, o Polonia, principal socio europeo de Ucrania en los primeros 20 meses de conflicto, que aduce disputas bilaterales por la exportación de grano ucraniano para cesar el envío de armas.

Tambi√©n a√Īade tensi√≥n la reciente victoria electoral en Eslovaquia de Robert Fico, un l√≠der de corte populista y pr√≥ximo al Kremlin. Frente a estas incertidumbres, desde el seno de la OTAN restan importancia a estas disputas, que coinciden con un contexto electoral, y conf√≠an en que el compromiso con Ucrania de Washington y Varsovia no var√≠e.

Ataque de ham√°s

La situación en Oriente Próximo, con el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel, sobrevolará la reunión de la OTAN, pese a que este escenario escapa al área euroatlántica y como tal estará más en los pasillos y contactos informales de ministros que en la agenda oficial del encuentro.

La OTAN ha mantenido un perfil bajo y aunque no ha dudado en condenar la acción terrorista y abogar por el derecho de Israel a defenderse de este ataque, subrayando su calidad de socio habitual de la alianza, es significativo que no se haya pronunciado todavía el secretario general, Jens Stoltenberg.

Los aliados entienden que m√°s all√° de solidarizarse con Israel, la OTAN no puede contribuir al conflicto y su respuesta debe ser muy cuidada para evitar que sea visto como parte del mismo. Tambi√©n se cuidan de comentar el escenario de la ofensiva del grupo islamista, aunque existe el entendimiento com√ļn de que se produjo un importante fallo de Inteligencia israel√≠.

Tensiones en el norte de kosovo

Otro de los temas sobre la mesa de los ministros será el auge de las tensiones en el norte de Kosovo, una vez la Alianza Atlántica ha autorizado el despliegue de efectivos adicionales por parte de Reino Unido y Rumanía para reforzar la operación de la OTAN en Kosovo, KFOR.

En el seno de la OTAN esperan que la reunión de ministros de Defensa ahonde en la línea de robustecer la misión, aunque no se espera un cambio en "los términos de referencia" de la operación. Otras fuentes apuntan no obstante que el comandante supremo aliado en Europa (SACEUR) está examinando que la misión cuente con los medios suficientes para cumplir con sus objetivos y no descartan futuros ajustes.

Los aliados respondieron a la creciente tensi√≥n en el enclave, tras el ataque de un grupo armado de serbokosovares y los movimientos militares de Serbia en la l√≠nea de demarcaci√≥n, con la autorizaci√≥n para desplegar m√°s tropas en la KFOR, y se mostraron a favor de realizar m√°s "ajustes" en la postura de la operaci√≥n si fuera necesario tras el √ļltimo repunte de la violencia. En este sentido, el primer contingente de 200 militares brit√°nicos lleg√≥ el pasado viernes a Kosovo y se espera otro refuerzo con cien militares de Ruman√≠a.